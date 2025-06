Deși n-a făcut declarații oficiale, Vladimir Putin acordă o mare importanță atacului ucrainean cu drone asupra avioanelor de vânătoare strategice, care a afectat potențialul nuclear al forțelor sale armate.

Liderii politici din Statele Unite și Germania par să fie în alertă. Atât Friedrich Merz, liderul opoziției germane, cât și președintele american Donald Trump, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la planurile lui Putin, subliniind amploarea îngrijorării la nivel internațional.

„Trebuie să fim atenți la semnalele de avertizare privind raidul aerian în aceste zile. Vă rugăm să aveți grijă de voi. Aveți grijă de voi, aveți grijă de Ucraina”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelensi, duminică seară, în mesajul său către țară.

Momentul atacului este neclar. acesta ar putea începe imediat sau în următoarele zile. Potrivit unei surse Reuters, acesta este „așteptat în următoarele zile”. O altă sursă americană a declarat că operațiunea „va implica probabil „diverse tipuri de capabilități aeriene, inclusiv rachete și drone”.

Potrivit experților, este posibil ca Rusia să vizeze în mod specific și clădirile aparținând serviciului de informații ucrainean SBU, responsabil pentru atacul asupra avioanelor rusești. Ar putea fi bombardate din nou și clădiri civile.

Deși Rusia a invadat Ucraina și o bombardează zilnic, Kremlinul consideră atacul ucrainean asupra bombardierelor sale strategice din interiorul țării un „act terorist” și jură răzbunare.

Moscova a descris deja atacurile masive cu rachete și drone de vinerea trecută drept un „răspuns” la operațiunea ucraineană, acestea nu par să fi fost suficiente pentru Rusia.

„În ciuda a ceea ce s-a întâmplat deja, reacția Rusiei este departe de a se fi încheiat”, a scris ziarul de propagandă rusesc Komsomolskaia Pravda.

Tot Bild a scris despre o bătălie aeriană fără precedent deasupra nord-estului Ucrainei, care a avut loc sâmbătă. 7 iunie. Ca parte a campaniei sale defensive împotriva regiunii Sumî, Forțele Aeriene Ucrainene au folosit avioane de vânătoare pentru a bombarda pozițiile rusești din interiorul țării și din orașul Kursk.

Rușii au trimis apoi în luptă un avion de luptă Suhoi Su-35, de înaltă tehnologie, pentru a doborî avioanele de război ucrainene. Ceea ce pilotul rus nu știa era că se afla într-o ambuscadă.

Potrivit observatorilor, în paralel cu avioanele sale de vânătoare F-16, care sunt echipate cu bombe de alunecare aer-sol ghidate prin GPS, precum și cu rachete aer-aer ghidate prin radar, Ucraina a trimis în luptă un avion de recunoaștere suedez Saab 340AEW Erieye.

Not just an F16, the elephant in the room is a Swedish AWAS system now detecting Russian aircraft hundreds of KM away in real time and directing missiles fired by the F16. The SU35 never even knew it was being engaged. pic.twitter.com/LHz52XpFPr