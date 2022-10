Motivul atacului sau legătura dintre atacator și școala la care învățau aproximativ 400 de elevi nu au fost încă identificate. Ușile clădirii erau încuiate și nu este clar pentru moment cum a intrat suspectul.

Instituția care se ocupă de școlile publice din St. Louis au declarat că poliția „l-a oprit rapid” pe bărbatul înarmat.

Elevii fugeau din școală când au sosit ofițerii și au spus că atacatorul avea o pușcă, potrivit comisarului Michael Sack, de la poliția din St. Louis. El a spus că șapte responsabili cu securitatea de la fața locului au acționat rapid pentru a contacta poliția.

Un elev a declarat pentru postul local de știri KMOV că atacatorul s-a apropiat de un prieten și l-a întrebat: „Ești gata să mori?”

Taniya Gholston, în vârstă de 16 ani, a declarat pentru ziarul St Louis Post-Dispatch că bărbatul înarmat a intrat în sală de clasă în care se afla și a încercat să o împuște.

„Am încercat să alerg și nu am putut să alerg”, a susținut ea. „Am avut contact vizual, dar am reușit să scap pentru că i s-a blocat arma. Însă am văzut sânge pe podea”, a adăugat ea.

Datele publicației Education Week arată că au avut loc cel puțin 35 de atacuri armate în școli, în care cel puțin o persoană a fost ucisă sau rănită, în 2022.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Detaliul clar ieșit la iveală în cazul Simonei Halep. Cum arată pașaportul biologic al româncei. Anunț oficial

Viva.ro Dezamăgit că nu reușea să aibă un trai decent, Dragoș Moștenescu și-a luat soția, cei trei copii și cățelul și a părăsit România definitiv. Ce face acum pentru bani celebrul Costel din `La bloc`. Nu trebuie să fii genial ca să îţi vină ideea

Observatornews.ro Cazul familiei care a plătit 31.000 de euro pe apartament, iar apoi lucrările s-au oprit. Reacţia şefului ISC

Știrileprotv.ro Imagini ireale filmate în Coreea de Nord. Sute de militari plâng în apă, în timp ce Kim Jong-un se află într-o barcă | VIDEO

FANATIK.RO Top 5 zodii cu noroc pe toate planurile până la finalul lui octombrie. Veşti bune pentru Scorpioni

Orangesport.ro Răspuns oficial pentru Simona Halep! Judecătorul TAS i-a arătat portiţa de scăpare. Anunţ despre vinovaţi şi schimbarea suspendării | ULTIMA ORĂ

HOROSCOP Horoscop 25 octombrie 2022. Balanțele este esențial să-și contureze în minte o direcție anume în care să se dezvolte pentru a-și acoperi nevoile

PUBLICITATE O experiență live marca ECCO & Maurice Munteanu