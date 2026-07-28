„Aşa cum a explicat secretarul la momentul respectiv, va fi vorba de o adevărată reevaluare, menită să garanteze că NATO progresează rapid şi ireversibil către o Europă care îşi asumă responsabilitatea principală pentru apărarea sa convenţională”, a transmis numărul doi al Pentagonului, Elbridge Colby.

„Rezultatul acestei evaluări va fi o accelerare a tranziţiei NATO către o alianţă mai solidă, mai echitabilă şi mai durabilă”, a adăugat cel considerat eminenţa cenuşie a acestei revizuiri a strategiei americane în privinţa NATO.

Statele Unite au criticat sever ţările europene care au refuzat forţelor americane utilizarea bazelor NATO de pe teritoriul lor în timpul războiului împotriva Iranului.

Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a ameninţat alianţa că va reduce contribuţia americană la bugetul acesteia dacă anumite state vor refuza să-şi respecte angajamentele asumate anul trecut la summitul NATO de la Haga. Aliaţii au promis atunci că, până în 2035, vor aloca cel puţin 5% din produsul intern brut (PIB) pentru cheltuielile de securitate, dintre care 3,5% pentru cheltuielile strict militare.

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