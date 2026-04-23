„În noaptea (de miercuri spre joi – n.r.), forţele americane au procedat la o interceptare maritimă şi la o inspecţie cu drept de vizită la bordul navei apatride sancţionate M/T Majestic X, care transporta petrol provenind din Iran, în Oceanul Indian, în zona de responsabilitate a INDOPACOM (Comandamentul Militar american în regiunea Asia-Pacific – n.r.)”, a anunţat Departamentul Apărării de la Washington într-un mesaj publicat pe X.

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.



„Vom continua aplicarea legii maritime la nivel global pentru a perturba reţele ilegale şi pentru a interzice nave care furnizează susţinere materială Iranului, oriunde operează”, se mai arată în mesaj.

Petrolierul M/T Majestic X, vizat de sancțiuni americane, a fost sechestrat după ce Marina Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a atacat miercuri trei nave cargo în Strâmtoarea Ormuz și a confiscat două dintre ele.

În momentul sechestrării, M/T Majestic X se afla între Sri Lanka şi Indonezia, aproximativ în aceeaşi zonă în care se afla petrolierul Tifani, confiscat anterior de forţele americane.

Aflat sub pavilionul Guyanei și vizat de sancțiuni din 2014, M/T Majestic X se îndrepta către portul Zhoushan, în China.

„Iranul se bazeză pe o reţea vastă de petroliere şi societăţi de administrare a navelor în numeroase juridicţii, pentru a transporta petrol către clienţi străini, folosind tactici ca falsificarea de documente, manipularea sistemelor de urmărire a navelor şi schimbări constante ale numelor şi steagurilor vaselor”, a subliniat Trezoreria americană.

Forțele americane au capturat duminică o navă cargo vizată, de asemenea, de sancțiuni și care încearcă să treacă de blocada impusă porturilor iraniene.

Peste 30 de nave au fost atacate în apele Golfului Persic, Strâmtorii Ormuz şi Golfului Oman după declanșarea operațiunii americano-israeliene „Epic Fury” în Iran, pe 28 februarie.

Ameninţările cu atacuri iraniene, scumpirea asigurărilor maritime şi alte temeri au oprit traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, tranzitată de 20% din transporturile globale de petrol şi gaze naturale lichefiate (GNL).

