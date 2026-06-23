Misiunea, finanțată de Forțele Spațiale ale Statelor Unite (US Space Force), reprezintă un exercițiu tactic de urgență menit să demonstreze capacitatea armatei americane de a răspunde rapid în cazul unei crize sau al unei agresiuni pe orbita joasă a Pământului.

Nivelul de secretomanie din jurul evenimentului a fost neobișnuit de ridicat: nu a existat o transmisiune în direct, publicul nu a fost notificat în avans, iar singurul indiciu a fost un avertisment de rutină emis pentru piloți și marinari pentru a evita traiectoria rachetei.

Vânătoarea spațială dintre Puma și Jackal

Abia în cursul weekendului, catalogul oficial de obiecte spațiale al armatei americane a fost actualizat, confirmând prezența pe orbită a unui nou dispozitiv militar numit Victus Haze Puma, poziționat pe o orbită polară la o altitudine cuprinsă între 347 și 461 de kilometri.

Misiunea Victus Haze este un test complex de tactici defensive și ofensive în spațiu, conceput după un scenariu bine pus la punct.

Satelitul „Adversar” (Jackal-0004), construit de compania True Anomaly și lansat pe 3 mai cu o rachetă SpaceX, joacă rolul unei amenințări venite din partea unei puteri rivale, precum China sau Rusia.

Satelitul „Inspector” (Puma), lansat vineri de Rocket Lab, a fost ținut în regim de alertă la sol. La ordinul armatei, acesta a fost lansat la foc automat pentru a intercepta, urmări și inspecta satelitul „inamic”.

Conform astrofizicianului Jonathan McDowell, care monitorizează activitatea spațială din surse deschise, satelitul american Puma s-a apropiat la doar 100 de kilometri de satelitul-țintă Jackal la numai opt ore de la lansare.

În faza următoare a exercițiului, cele două vehicule spațiale își vor schimba rolurile pentru a testa capacitatea de reacție în dinamică.

Pregătiri în regim de urgență și ferestre de zbor secrete

Mijloacele tehnice puse la dispoziție de companiile private True Anomaly (Colorado) și Rocket Lab au permis rularea unor algoritmi avansați de detectare și urmărire în buclă închisă a țintelor mobile.

Planificarea a fost atât de strânsă încât, cu doar câteva zile înainte, Rocket Lab a amânat brusc o lansare comercială civilă pentru a face loc pe rampa din Peninsula Māhia exercițiului militar, zborul fiind programat la secundă pentru a coincide cu trecerea satelitului Jackal deasupra Noii Zeelande.

„Această demonstrație va pregăti, în cele din urmă, Forțele Spațiale ale Statelor Unite să ofere forțe viitoare comandamentelor combatante pentru a efectua operațiuni rapide ca răspuns la agresiunea adversă pe orbită.” – Comandamentul Sistemelor Spațiale al SUA.

De la ani de așteptare, la doar câteva ore

Din punct de vedere istoric, pregătirea și lansarea unui satelit militar durau ani de zile. Prin noul program de „securitate spațială reactivă”, Pentagonul vrea să reducă acest interval la zile sau chiar ore.

Exercițiul actual este continuarea succesului misiunii Victus Nox din 2023, când un satelit a fost integrat și lansat pe orbită la doar 27 de ore de la primirea ordinului militar.

Totuși, noul program este mult mai costisitor și mai riscant. Costul lansării Victus Haze a fost suportat dintr-o combinație de finanțare guvernamentală și capital privat, însumând aproximativ 92 de milioane de dolari.

Obiectivul final al Pentagonului este de a reduce timpul necesar trimiterii de replici pe orbită de la ordinul anilor sau lunilor, la doar câteva zile sau ore, oferind Comandamentelor combatante instrumente de reacție imediată în caz de agresiune spațială.

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