Lansată oficial în mai 2026, în cadrul evenimentului Android Show, această versiune aduce caracteristici inovatoare care promit să transforme experiența utilizatorilor. Conform BGR.com, Android 17 introduce funcții inteligente și utile, dar și îmbunătățiri subtile care merită descoperite.

Gemini Intelligence, mai inteligent ca niciodată

Una dintre noutățile principale este Gemini Intelligence. Această funcție permite completarea automată a formularelor, folosind informații din fotografii, e-mailuri sau mesaje.

De asemenea, Gemini alimentează Rambler, un sistem avansat de conversie voce-text, care face mesajele mai coerente. În plus, volumul asistentului Gemini poate fi acum ajustat independent, astfel încât să nu mai fie la același nivel cu cel al redării media. Pentru a face această modificare, accesează Setări > Sunet și vibrații și ajustează volumul sub opțiunea Asistent.

Aplicații în ferestre plutitoare

Android 17 extinde funcționalitatea ferestrelor plutitoare, deja cunoscută din aplicații precum Facebook Messenger. Acum, orice aplicație poate fi deschisă într-o fereastră plutitoare, oferind utilizatorilor posibilitatea de a lucra simultan în mai multe aplicații.

Pentru a activa această funcție, ține apăsat pe pictograma aplicației și selectează simbolul cu dreptunghiul și punctul. Ferestrele pot fi minimizate sau închise cu ușurință, iar aplicațiile recent închise pot fi redeschise rapid din meniul dedicat.

Tema întunecată personalizabilă pentru fiecare aplicație

Dacă te-ai confruntat cu aplicații care nu suportă tema întunecată, Android 17 rezolvă această problemă prin funcția „Expanded Dark Theme”. Aceasta permite forțarea temei întunecate pentru aplicațiile care sunt blocate pe modul luminos, de zi.

Mai mult, utilizatorii pot decide care aplicații să utilizeze acest mod. Pentru a activa această funcție, accesează Setări > Afișaj > Temă întunecată și selectează opțiunea Extins. Apoi, ajustează setările pentru fiecare aplicație în parte.

Înregistrări de ecran cu reacții pe camera selfie

O altă noutate utilă este funcția „Screen Reactions”, care permite înregistrarea unei reacții pe camera selfie în timp ce filmezi ecranul. Spre deosebire de soluțiile existente, Android 17 elimină fundalul din jurul feței utilizatorului, creând un efect similar cu utilizarea unui ecran verde.

Pentru a utiliza această funcție, deschide Setări rapide > Înregistrare ecran și activează opțiunea Afișare cameră selfie. Poți ajusta dimensiunea și poziția imaginii înregistrate direct pe ecran.

Răspunsuri rapide editabile în panoul de notificări

Android 17 îmbunătățește și sistemul de răspunsuri rapide. Acum, răspunsurile generate automat nu mai sunt trimise direct. În schimb, acestea pot fi editate înainte de a fi expediate, oferind utilizatorilor mai mult control.

Această funcție este compatibilă cu aplicații precum Google Messages, WhatsApp și Slack. După ce selectezi un răspuns sugerat, acesta va apărea într-un câmp text unde poate fi modificat înainte de a apăsa pe Trimite.

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