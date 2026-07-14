Noi imagini cu Alexandra Stan însărcinată. Artista a anunțat când va naște. „Dumnezeu a decis deja pentru noi”

Alexandra Stan a mărturisit că mai are aproximativ trei săptămâni până la naștere, iar nerăbdarea de a-și ține fetița în brațe crește pe zi ce trece. „Acel moment când realizezi că mai ai 3 săptămâni până naști”, a scris artista pe TikTok,

Deși mulți se așteptau ca Alexandra Stan și Ștefan să facă și cununia civilă, odată cu venirea pe lume a fetiței, se pare că cei doi nu se grăbesc. Vedeta susține că relația lor este foarte consolidată, motiv pentru care nu au nevoie de un act.

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„Ne înțelegem foarte bine, iar focusul nostru principal este acum Eva, dar și sănătatea noastră psihică, fizică și echilibrul familiei noastre. Sincer, noi suntem deja o familie și nu credem că avem nevoie de un act care să demonstreze asta acum. Dumnezeu a decis deja pentru noi că vom fi o familie pe viață, iar asta este ceea ce contează cel mai mult pentru amândoi”, declara artista.

Înainte de a naște, vedeta a făcut declarații emoționante, despre ziua cea mare. De asemenea, interpreta a dezvăluit cine îi va fi alături imediat ce micuța Eva vine pe lume.

„Am început să fiu din ce în ce mai conştientă de ce urmează să se întâmple. Mă trezesc uneori noaptea şi stau pe marginea patului, făcându-mi în cap un scenariu de cum va arăta traseul bebe-biberon-alăptat-pat atunci când mă voi trezi noaptea. În acelaşi timp mă simt melancolică, pentru că deşi a fost o perioadă cu provocări, a fost cea mai frumoasă şi specială din viaţa mea. Şi parcă uneori nu vreau să se termine!

În prima parte a sarcinii, nevoită fiind de circumstanţe, am stat mai izolată, aşa că am avut timp să contemplu asupra vieţii mele şi mă bucur că pot spune că am descoperit o Alexandra mult mai răbdătoare şi mai paşnică, mult mai echilibrată şi încrezătoare în Dumnezeu şi în propriul corp”, a declarat Alexandra Stan pentru Click.

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