Cum blochează SUA rachetele cu rază lungă

Departamentul Apărării al SUA a restricționat utilizarea rachetelor cu rază lungă de acțiune de către Ucraina pentru a lovi ținte în interiorul Rusiei, conform unor oficiali americani citați de The Wall Street Journal. Această decizie limitează capacitatea Kievului de a folosi o armă puternică în lupta împotriva invaziei Moscovei.

Pentagonul a implementat o procedură de aprobare la nivel înalt, care nu a fost anunțată public, pentru a preveni Ucraina să lanseze rachete ATACMS (Army Tactical Missile Systems) cu rază lungă de acțiune împotriva țintelor din Rusia începând din primăvara anului trecut. Potrivit presei străine, Ucraina a solicitat cel puțin o dată să utilizeze ATACMS împotriva unei ținte de pe teritoriul rus, dar cererea a fost respinsă.

Această restricție vine în contextul în care Casa Albă încearcă să convingă Kremlinul să înceapă negocieri de pace.

Mecanismul de aprobare pentru utilizarea armelor cu rază lungă de acțiune

Elbridge Colby, subsecretarul Pentagonului pentru politici, a dezvoltat un „mecanism de revizuire” pentru a decide asupra cererilor Kievului de a folosi arme americane cu rază lungă de acțiune, precum și cele furnizate Ucrainei de aliații europeni care se bazează pe informații și componente americane.

Recomandări Crucea de Piatră, cartierul celor 22 de bordeluri din București. Povestea „Guvernatorului” Șmil Olschanetsky, emigrantul rus care stăpânea lumea interlopă

Acest proces de revizuire îi oferă secretarului Apărării, Pete Hegseth, decizia finală cu privire la utilizarea de către Ucraina a rachetelor ATACMS, care au o rază de acțiune de aproape 305 kilometri, pentru a lovi Rusia.

Poziția administrației Trump

Donald Trump dorește ca războiul să se încheie și a stabilit chiar și un termen de două săptămâni pentru pacea din Ucraina. Recent, președintele american i-a dat un ultimatum lui Vladimir Putin de aproximativ 14 zile.

Purtătorul de cuvânt de la Casa Albă susține că nu a existat nicio schimbare în ceea ce privește atitudinea președintelui față de conflictul din Ucraina.



„Președintele Trump a fost foarte clar că războiul din Ucraina trebuie să se încheie. Nu a existat nicio schimbare în postura militară în conflictul ruso-ucrainean în acest moment”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, citată de The Wall Street Journal.

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a afirmat că Ucraina nu poate învinge Rusia dacă nu poate „juca ofensiv” în război. „Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără să ataci” țara invadatoare, a scris el.

Impactul restricțiilor asupra strategiei militare ucrainene

Recomandări Mărturia unui dezertor rus din batalionul „Somalia”, care recunoaște că a comis crime de război: „I-am împușcat pe toți în spatele capului”

Restricțiile impuse de Pentagon au limitat operațiunile militare ale Ucrainei. Deși rachetele ATACMS și alte arme cu rază lungă de acțiune, precum racheta de croazieră Storm Shadow a Marii Britanii, nu au fost decisive pentru Ucraina, acestea i-au permis să amenințe cartierele generale de comandă și control și aerodromurile rusești aflate departe de liniile frontului.

Procedura de revizuire a Pentagonului se aplică și utilizării de către Ucraina a rachetelor Storm Shadow, deoarece acestea se bazează pe date de țintire furnizate de SUA, conform unor oficiali americani și britanici, citați de presa străină.

Dezvoltarea de arme proprii de către Ucraina

În fața acestor restricții, Ucraina a dezvoltat propriile arme cu rază lungă de acțiune pentru a lovi ținte în interiorul Rusiei, în special drone pe care le-a folosit pentru a ataca rafinării de petrol și aeronave rusești.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat recent că țara sa dezvoltă o nouă rachetă de croazieră – Flamingo – care ar putea fi produsă în cantități semnificative până la sfârșitul acestui an sau începutul anului viitor.

James Townsend, fost oficial de top al Pentagonului pentru problemele NATO în perioada administrației Obama, a comentat cu privire la restricțiile privind utilizarea ATACMS: „Dronele sunt grozave pentru anumite lucruri, dar au și ele propriile vulnerabilități. Nu vrei să limitezi capacitatea ucraineană de a pune presiune asupra rușilor”.

Recomandări Cum au ucis rușii la 5 dimineața o familie de ucraineni, mama, tata, doi copii și o bunică, la trei zile după ce Trump l-a primit cu aplauze pe Putin

Controlul asupra muniției pentru Ucraina

Pe lângă necesitatea aprobării pentru atacurile cu rachete, Colby a înăsprit controlul asupra muniției suplimentare pentru Ucraina. Într-un memorandum din iunie, el a stabilit trei categorii – verde, galben și roșu – pentru evaluarea dacă stocurile de arme ale SUA erau adecvate pentru a permite partajarea cu Kievul.

Categoria verde consta în sisteme pe care SUA le aveau din abundență și care puteau fi furnizate cu ușurință Ucrainei, în timp ce sistemele galbene și roșii sunt în cantități mai mici. Acest sistem i-a oferit lui Hegseth autoritatea de a recupera sistemele de arme destinate Ucrainei care se încadrau în categoriile galben și roșu.

Aceste măsuri reflectă o abordare prudentă a administrației Trump în ceea ce privește sprijinul militar pentru Ucraina, echilibrând necesitatea de a ajuta Kievul cu dorința de a menține deschise canalele diplomatice cu Moscova și de a gestiona resursele militare ale SUA.

Efecte restricțiilor în viitor

Restricțiile impuse de SUA asupra utilizării armelor cu rază lungă de acțiune de către Ucraina ar putea avea implicații semnificative pentru evoluția conflictului.

Pe de o parte, acestea pot limita capacitatea Ucrainei de a lovi ținte strategice în adâncimea teritoriului rus, ceea ce ar putea afecta capacitatea sa de a exercita presiune asupra Moscovei.

Pe de altă parte, această abordare prudentă ar putea contribui la evitarea unei escaladări a conflictului și ar putea menține deschise canalele diplomatice pentru eventuale negocieri de pace.

Perspectivele pentru sprijinul militar

Deși administrația Trump a aprobat recent vânzarea de rachete ERAM (Extended Range Attack Munition) către Ucraina, utilizarea acestora va necesita, de asemenea, aprobarea Pentagonului.

Acest lucru sugerează că SUA vor continua să mențină un control strict asupra armelor furnizate Ucrainei și a modului în care acestea sunt utilizate.

În concluzie, politica SUA privind sprijinul militar pentru Ucraina rămâne complexă și nuanțată, reflectând tensiunea dintre dorința de a sprijini Kievul și necesitatea de a gestiona relațiile cu Moscova și de a preveni o escaladare a conflictului. Rămâne de văzut cum va evolua această politică în lunile următoare și ce impact va avea asupra situației de pe teren în Ucraina.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE