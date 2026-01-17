Cine sunt potențialii cumpărători ai activelor Lukoil

Printre investitorii interesați de activele Lukoil se numără grupul american de capital privat Carlyle, compania petrolieră Chevron, Quantum Capital Group, precum și International Holding Company din Emiratele Arabe Unite.

Alte companii care și-au exprimat interesul sunt Exxon Mobil, MOL din Ungaria și Midad Energy din Arabia Saudită.

Totuși, Trezoreria SUA a blocat deja două tentative de achiziție, una implicând grupul comercial elvețian Gunvor, considerat „marioneta Kremlinului”, și alta banca americană Xtellus Partners.

Principalele active ale Lukoil

Orientul Mijlociu

Lukoil deține o participație de 75% la zăcământul West Qurna 2 din Irak, unul dintre cele mai mari zăcăminte petroliere din lume.

Producția zăcământului a fost constantă, între 465.000 și 480.000 de barili pe zi, însă Irakul a aprobat un plan de naționalizare temporară a operațiunilor pentru a evita perturbările.

De asemenea, Lukoil deține 60% din dezvoltarea Blocului 10 din Irak.

În Egipt, compania are participații importante în câmpurile petroliere West Esh El Mallaha și Meleiha, iar în Emiratele Arabe Unite, deține 10% din concesiunea Ghasha, un proiect major de gaze operat de ADNOC.

Asia Centrală

Lukoil are participații în proiecte majore din Kazahstan, inclusiv Karachaganak (13,5%) și Tengiz (5%), precum și în Consorțiul Conductei Caspice (12,5%), care exportă petrol către Marea Neagră.

În Azerbaijan, compania deține aproape 20% din zăcământul de gaze Shah Deniz și operează mai multe zăcăminte în Uzbekistan.

Africa și America Latină

Compania din Rusia deține 38% din blocul Deepwater Tano Cape Three Points din Ghana, 25% din blocul Marine XII din Congo și 18% din blocul OML 140 din Nigeria.

În Mexic, Lukoil colaborează cu Eni în mai multe proiecte offshore.

Rafinăria și benzinăriile din România sub semnul întrebării

În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel din Ploiești, cu o capacitate de 48.600 de barili pe zi, precum și o rețea de peste 300 de benzinării.

Guvernul României a adoptat în decembrie 2025 o ordonanță de urgență ce permite supravegherea extinsă a companiilor afectate de sancțiuni economice internaționale, deschizând astfel calea unei posibile preluări a acestor active.

De asemenea, Lukoil are drepturi de explorare în sectorul românesc al Mării Negre, însă sancțiunile au blocat planurile de foraj.

În plus, activitatea principalului terminal maritim de import de țiței din Constanța, operat de compania de stat Oil Terminal, a fost afectată semnificativ, deoarece Lukoil era unul dintre principalii săi clienți.

În Bulgaria, Lukoil deține rafinăria Neftohim Burgas, cu o capacitate de 190.000 de barili pe zi, cea mai mare din Balcani. Guvernul bulgar a făcut modificări legislative pentru a confisca și vinde activele.

Trezoreria SUA a permis tranzacții care implică rafinăria Lukoil și alte active ale sale din Bulgaria până la 29 aprilie 2026.

În Olanda, Lukoil deține 45% din rafinăria Zeeland, cu o capacitate de 180.000 barili pe zi, operată de o societate mixtă cu compania franceză TotalEnergies.

Lukoil are o prezență importantă și pe piața de retail a carburanților din Republica Moldova, unde autoritățile au purtat discuții privind preluarea infrastructurii de alimentare cu combustibil pentru aeronave de pe Aeroportul Internațional Chișinău.

Totodată, compania operează aproximativ 200 de stații de alimentare în Statele Unite, una dintre acestea, situată în New York, a fost vizitată în 2003 de președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Actele de vânzare, sub controlul strict al autorităților

Conform surselor citate de Reuters, negocierile dintre Lukoil și potențialii cumpărători sunt în desfășurare încă din noiembrie 2025.

Finalizarea tranzacțiilor este condiționată de obținerea autorizației din partea Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA. OFAC ar putea prelungi licența generală sau ar putea emite licențe individuale pentru unii cumpărători înainte de termenul limită.

Până în prezent, două tentative de vânzare au fost blocate de Trezoreria SUA.

Noul termen limită impus de Trezoreria SUA este 28 februarie.

