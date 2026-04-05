„Marți, 20:00, ora estică!”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social fără a oferi alte detalii. Asta înseamnă miercuri, ora trei dimineață, în România.

Donald Trump a extins inițial ultimatumul cu zece zile, până luni 6 aprilie, după care a reamintit sâmbătă că au mai rămas „48 de ore înainte să dezlănțuie iadul”. După câteva ore, liderul de la Casa Albă a reluat amenințarea, transmițând că va lovi de marți centralele electrice și podurile din Iran.

Donald Trump susține că Iranul a renunțat definitiv la armele nucleare

Între timp, Trump a susținut într-un interviu acordat pentru Fox News că există „șanse bune” pentru a încheia până luni un acord cu Iranul.

Președintele american a mai susținut că a garantat „imunitate” negociatorilor iranieni și a dat de înțeles că discuțiile nu se referă la programul nuclear, deoarece Teheranul ar fi renunțat la ideea de a dezvolta arme atomice.

Întrebat despre sfârșitul războiului, Donald Trump a răspuns: „Vă voi anunța în curând”.

Presiuni publice pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

„Dar suntem într-o poziție foarte puternică, iar această țară va avea nevoie de 20 de ani pentru a se reconstrui, dacă au noroc, dacă mai au o țară”, a adăugat președintele american.

„Și dacă nu fac ceva până marți seară, nu vor mai avea nicio centrală electrică și nu vor mai avea niciun pod în picioare”, a avertizat el într-un alt interviu, acordat pentru Wall Street Journal.

Donald Trump a vorbit apoi și cu ABC News și a sugerat că războiul s-ar putea încheia în câteva zile, nu săptămâni, dar, în lipsa unui acord, va lansa o campanie masivă de bombardamente.

Președintele american îi acuză pe kurzi că „au luat armele” trimise protestatarilor

Într-o altă declarație acordată pentru Fox News, Trump a spus că Statele Unite au încercat – la o dată nespecificată – să trimită arme protestatarilor din Iran prin intermediul grupărilor kurde din regiune.

În timp ce zeci de mii de protestari erau uciși, răniți, arestați sau torturați în Iran, Trump pretindea că „ajutorul este pe drum”. Mulți se așteptau ca președintele american să facă ceva atunci, dar acesta nu a acționat. În cele din urmă a atacat regimul pe data de 28 februarie, împreună cu Israel, dar nu a încercat să-i atragă de partea sa pe iranienii anti-regim și a menținut deschisă posibilitatea de a discuta cu oameni din sistem care să redirecționeze Iranul spre SUA.

Acum Trump susține că a trimis „arme protestatarilor, chiar multe”. „Cred că kurzii au luat armele”, a acuzat el.

Un oficial de rang înalt din Kurdistanul irakian a declarat oentru AFP la sfârșitul lunii trecute că Washingtonul nu înarmează grupările kurde iraniene aflate în exil în regiune.

„Nu am văzut nicio încercare din partea Statelor Unite, din partea vreunei ramuri a Statelor Unite, de a înarma grupurile de opoziție iraniene din Kurdistan, absolut deloc”, a declarat Qubad Talabani, viceprim-ministru al Regiunii Autonome Kurdistan.