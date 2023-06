Subiecte la limba română la Bacalaureat 2023

Luni, 26 iunie, a avut loc proba la română la Bacalaureat 2023. Vezi ce subiecte la română au fost la BAC 2023!

Subiecte la matematică la Bacalaureat 2023

Marți, 27 iunie, are loc proba la matematică la BAC 2023.

Subiecte la istorie la Bacalaureat 2023

Marți, 27 iunie, are loc proba la istorie la Bac 2023.

Subiecte la geografie la Bacalaureat 2023

Miercuri, 28 iunie, are loc proba la geografie la Bac 2023.

Subiecte la biologie şi anatomie la Bacalaureat 2023

Miercuri, 28 iunie, are loc proba de biologie şi anatomie la Bac 2023.

Subiecte la fizică la Bacalaureat 2023

Miercuri, 28 iunie, are loc proba de fizică la Bac 2023.

Subiecte la chimie la Bacalaureat 2023

Miercuri, 28 iunie, are loc proba de chimie la Bac 2023.

Subiecte la informatică la Bacalaureat 2023

Miercuri, 28 iunie, are loc proba de informatică la Bac 2023.

Subiecte la economie la Bacalaureat 2023

Miercuri, 28 iunie, are loc proba de economie la Bac 2023.

Subiecte la logică la Bacalaureat 2023

Miercuri, 28 iunie, are loc proba de logică la Bac 2023.

Subiecte la psihologie la Bacalaureat 2023

Miercuri, 28 iunie, are loc proba de psihologie la Bac 2023.

Subiecte la sociologie la Bacalaureat 2023

Miercuri, 28 iunie, are loc proba de sociologie la Bac 2023.

Subiecte la filosofie la Bacalaureat 2023

Miercuri, 28 iunie, are loc proba de filosofie la Bac 2023.

Condiţii de desfăşurare Bac 2023

Examenele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în baza unui act de identitate valid, cu fotografie.

Elevii au la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele.

Pentru rezolvarea subiectelor de Bacalaureat, elevii au voie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. Totodată, este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări – manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Calendar Bacalaureat 2023 – sesiunea iunie-iulie

26 iunie 2023 – Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă;

27 iunie 2023 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă;

28 iunie 2023 – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – proba scrisă 29 iunie 2023 – Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;

Pe data de 3 iulie vor fi afişate rezultatele la probele scrise până la ora 12:00 şi va avea loc depunerea contestaţiilor. Rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi afişate pe data de 7 iulie 2023.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

