Descoperiri surprinzătoare sub gheață

Misiunea submarinului Ran, coordonată de Anna Wåhlin, profesoară de fizică oceanografică la Universitatea din Göteborg, a avut ca scop studierea efectelor curenților oceanici asupra platformelor glaciare. Ran a cartografiat timp de 27 de zile fundul banchizei Dotson, ajungând până la 19 kilometri sub gheață.

Cu ajutorul sonarului, vehiculul a dezvăluit platouri plane, terase stratificate și cavități în formă de lacrimă, toate formate prin procesul de topire bazală. „A o vedea pe Ran dispărând în adâncurile întunecate și necunoscute de sub gheață, executându-și sarcinile timp de peste 24 de ore fără comunicare, este, desigur, descurajant”, a declarat Wåhlin.

Topirea inegală a gheții sub influența apei calde

Apa circumpolară adâncă, un curent cald și sărat din Oceanul de Sud, pătrunde sub platformele glaciare, intensificând topirea la baza gheții. Datele altimetrice arată că banchiza Dotson pierde aproximativ 12 metri de gheață pe an datorită acestui proces. Analizele realizate între 1979 și 2017 indică faptul că topirea acestei platforme a contribuit cu 0,02 inci la creșterea nivelului global al mării.

Hărțile realizate de Ran au scos la iveală faptul că eroziunea este concentrată pe partea vestică a platformei, unde apa caldă pătrunde mai adânc, în timp ce flancul estic rămâne mai protejat datorită temperaturilor mai scăzute ale apei.

Fenomene ascunse: terase și fracturi

În zonele cu curenți lenți, baza gheții are un aspect terasat, în timp ce regiunile cu curenți rapizi prezintă suprafețe netede, canale și gropi în formă de lacrimă, unele având până la 300 de metri lungime și 50 de metri adâncime. Aceste formațiuni sunt sculptate de curenții care alunecă sub gheață. În alte zone, terasele reflectă intruziuni lente de apă caldă care, de-a lungul anilor, au erodat straturi de gheață.

Submarinul a înregistrat și fracturi care traversează întreaga grosime a banchizei, multe dintre ele netezite la bază de topire. Unele dintre aceste fisuri au fost observate încă din anii 1990, conform imaginilor din satelit, iar apa care circulă rapid prin ele contribuie la adâncirea lor.

Implicații pentru nivelul mării

Pierderea gheții din Antarctica a determinat o creștere a nivelului mării cu aproximativ 1,4 centimetri din 1979. Cea mai mare parte a acestei creșteri provine din Antarctica de Vest, unde topirea platformelor glaciare, precum Dotson, permite ghețarilor să alunece mai rapid în ocean. Înțelegerea acestor procese este esențială pentru a prezice efectele schimbărilor climatice asupra nivelului mării.

Dispariția misteriosului Ran

În timpul unei noi misiuni la Dotson, Ran a fost lansat pentru a extinde cartografierea sub gheață. După 24 de ore de activitate, submarinul nu a mai revenit la suprafață. „Când Ran nu a apărut la punctul de preluare, încercările de a contacta vehiculul au eșuat, iar căutările nu au găsit semnale sau resturi”, a explicat Wåhlin. Cauza dispariției rămâne necunoscută, dar experții speculează că ar putea fi vorba de o defecțiune mecanică sau de o coliziune cu crestele de gheață.

Moștenirea lăsată de Ran

Deși pierderea submarinului reprezintă o lovitură grea, datele colectate anterior au oferit o perspectivă valoroasă asupra interacțiunii dintre oceane și ghețari. Hărțile detaliate realizate de Ran vor ajuta cercetătorii să îmbunătățească modelele climatice și să înțeleagă mai bine ritmul pierderii gheții din Antarctica de Vest. Acest studiu servește drept un memento al cât de puțin știm despre procesele complexe care influențează schimbările climatice globale.

