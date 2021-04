Suceava, de la „Lombardia României” la una dintre cele mai mici rate de infectare din țară. Trei explicații ale medicilor

La un an distanță, fosta Lombardie a României arată rezultatele unei lecții dure primite la începutul pandemiei: rata de infectare în orașul Suceava este de puțin peste 1 la mia de locuitori, iar la nivelul întregului județ este și mai mică, de sub 0,7.

Suceava se află în prima treime a județelor ca număr de teste făcute pe zi, potrivit datelor oficiale.

În Spitalul Județean, unde a izbucnit focarul de coronavirus care a dus la carantinarea Sucevei, mai sunt internați în jur de 100 de bolnavi de COVID, cel mai mic număr din ultimele două luni. Însă medicii trăiesc cu teama că vor trece din nou prin criza de anul trecut, când nu mai aveau locuri la ATI.

Libertatea a vorbit cu doi medici din Suceava despre ce a dus la scăderea continuă a numărului de îmbolnăviri din județ, despre rata de vaccinare și despre cum resimt ei ultimul an de pandemie.

Suceava a fost comparată de jurnaliștii de la Euronews cu regiunea Lombardia a Italiei din cauza numărului extrem de mare de cazuri de coronavirus de la începutul pandemiei. Lombardia a trecut prin aceeași situație în februarie și martie anul trecut și a fost prima regiune din Europa lovită de virus, cu spitale copleșite, un număr uriaș de morți și cu medici nevoiți să aleagă pe cine țin în viață.

„Din păcate, nu mai scăpăm de această titulatură, Lombardia României, dar în momentul de față, lucrurile sunt bune sau chiar foarte bune la nivelul întregului județ”, spune medicul Alexandru Calancea, managerul Spitalului Județean Suceava.

Un șir de nereguli

Unitatea medicală a fost prima din țară care a picat sub presiunea primului val al pandemiei care a prins-o în mijlocul unui amestec de probleme: manageri numiți politic, achiziții cu firme de casă, medici infectați chemați la muncă. A fost cel mai mare focar din țară, care a escaladat și a dus la carantinarea județului.

Medicul Alexandru Calancea, managerul Spitalului Județean Suceava

„Spitalul Județean Suceava este, în acest moment, un spital sigur. Tratăm și patologie COVID, și patologie non-COVID”, punctează Calancea, care a preluat postul de manager în vara anului trecut, după ce spitalul a stat o lună sub conducere militară, apoi sub un interimat scurt.

În jur de 100 de pacienți infectați cu coronavirus erau internați zilele trecute în Spitalul Județean Suceava, 16 dintre ei la terapie intensivă. Este cel mai mic număr de bolnavi de COVID-19 internați în Spitalul Județean din ultimele două luni.

Niciun pacient cu coronavirus nu mai este internat în clădirea nouă a Spitalului Județean, paturile din pavilioanele vechi fiind acum suficiente.

Spre comparație, în noiembrie anul trecut spitalul avea aproape 200 de bolnavi internați cu COVID și se confrunta cu o lipsă de paturi în secția de terapie intensivă.

Spitalul Județean Suceava

De ce este rata de infectare atât de mică?

Sunt cel puțin trei explicații pentru situația din ce în ce mai bună din Suceava, spun medicii:

oamenii respectă regulile pentru prevenirea răspândirii virusului: poartă măști de protecție și evită spațiile aglomerate;



s-a creat o oarecare imunitate de turmă după focarul de anul trecut;



vaccinarea.



Respectarea regulilor a fost o lecție învățată de suceveni după focarul de COVID-19 prin care au trecut.

„Lumea poartă măști, iar condițiile și rigoarea sunt mai mari după perioada grea pe care am avut-o în martie anul trecut. Gândiți-vă că noi am fost carantinați fără ca lumea să poată să protesteze, fără să existe marșuri și presiunea presei că nu se dorește o carantinare. Noi am fost luați pe nepregătite și chiar am considerat, la momentul respectiv, că așa trebuia”, explică Monica Terteliu, șefa secției de boli infecțioase de la Spitalul Județean Suceava.

Noi nu am avut altă șansă. Poate a fost o lecție dură din care populația a învățat ceva. dr. Monica Terteliu, Spitalul Județean Suceava:

De la începutul pandemiei, puțin peste 23.600 de suceveni au făcut boala, conform ultimelor statistici ale autorităților. Raportat la populația județului, de 778.000 de locuitori, înseamnă că în jur de 3 la sută dintre suceveni au avut COVID-19.

Medicul Monica Terteliu, șefa secției de boli infecțioase de la Spitalul Județean Suceava

Imunizarea împotriva COVID a avut rolul ei în reducerea infectărilor. În orașul reședință, de exemplu, aproape 20 la sută din populație s-a vaccinat până acum, după cum anunța primarul Ion Lungu zilele trecute.

Nivelul de anticorpi după infectare scade de la o zi la alta

Dar procentul de vaccinare din orașul Suceava nu este unul mulțumitor, cred medicii. Numărul de persoane vaccinate este încă mic, asta și din cauză că cei care au trecut deja prin boală cred că nivelul de anticorpi produs după infectare îi protejează suficient. O gândire greșită, spune Monica Terteliu, ea însăși infectată de două ori fără să dezvolte anticorpi.

„Dacă e să facem o paralelă, niciun părinte nu controlează titrul de anticorpi ai copilului înainte de rapelul vaccinului de la 4 ani sau de la 6 ani. Cred că lumea încă nu este hotărâtă și se ascunde în spatele acestor informații, că dacă ai anticorpi ești protejat”, afirmă medicul.

Într-adevăr, un titru de anticorpi ridicat te protejează de boală, însă titrul de anticorpi scade de la o zi la alta, de la o săptămână la alta și atunci nu poți spune că peste o săptămână nivelul anticorpilor tăi poate fi unul protector. dr. Monica Terteliu, Spitalul Județean Suceava:

„Parcă am aștepta să se întâmple iar ceva”

Cu o rată de infectare scăzută și cu puțini bolnavi internați în Spitalul Județean, presiunea din ultimul an de pandemie care a căzut pe umerii întregului sistem medical este mai mică, admite managerul celui mai mare spital din Suceava, Alexandru Calancea.

Cu toate astea, medicii și asistenții nu îndrăznesc încă să respire ușurați și stau cu teama că pandemia îi va pune din nou la pământ.

„N-aș putea spune că ne putem relaxa. În continuare suntem extrem de vigilenți, poate și pentru că o perioadă îndelungată am trecut prin acest stres permanent. Parcă am aștepta să se întâmple din nou ceva. Aceasta este starea medicilor, asistentelor și infirmierelor de pe secție. Ne bucurăm că sunt mai puține cazuri, dar suntem în continuare precauți în a ne bucura definitiv”, spune Terteliu.

„Fiica mi-a spus că sunt o mamă perfectă, dar nu am fost lângă ea în ultimul an”

Cea mai mare pierdere pentru cadrele medicale care au luptat în prima linie cu pandemia este familia. Soții, părinții, copiii medicilor și asistenților medicali, toți au fost puși pe plan secundar, subliniază medicul infecționist.

Familia mea îmi spune că îi este dor de mine și că ar dori să mă vadă mult mai relaxată și cu gândul mai mult la ei decât la spital. Fiica mea are 18 ani și vrea să dea la Medicină, dar a spus că după ultimul an nu știe dacă va putea vreodată să facă același efort ca mine. A spus că, deși sunt o mamă perfectă pentru ea, faptul că în ultimul timp, poate când ea a avut nevoie de mine, nu am fost acolo, i-a ridicat niște întrebări. dr. Monica Terteliu, Spitalul Județean Suceava:

Să nu renunțăm brusc la restricții

În ciuda dificultăților fizice și psihice prin care ea însăși a trecut în criza de sănătate cu care se confruntă încă întreaga lume, Terteliu își încurajează în continuare fiica să devină medic, o meserie pe care o consideră nobilă.

Medicii speră ca lucrurile să se îmbunătățească și îi îndeamnă pe oameni să respecte în continuare toate regulile de protecție pentru ca în final restricțiile să poată fi ridicate.

„Ca medic, ca manager al acestui spital, eu spun că trebuie să avem grijă și trebuie să respectăm aceste reguli. Pe măsură ce evoluția pandemiei ne va arăta că avem o direcție bună, restricțiile vor fi eliminate. Dar nu deodată, nu brutal. Trebuie făcută o analiză și treptat să le îndepărtăm, dar rata de infectare trebuie să fie din ce în ce mai mică. Nu putem risca să scoatem dintr-odată masca și să nu mai respectăm distanțarea”, spune managerul Spitalului Județean Suceava, Alexandru Calancea.

