Suedia deține un record mondial impresionant: 267.000 de insule. Pentru a promova explorarea responsabilă a acestora, inițiativa „Insula ta suedeză” propune o evadare completă din resorturile aglomerate, în favoarea naturii, a liniștii și a libertății.

Filosofia campaniei

Organizatorii abordează concursul cu o notă de umor și sinceritate: deși nu devii proprietarul legal al peticului de pământ, ai dreptul absolut de a-l descoperi, vizita și experimenta ca pe propriul tău refugiu.

„Invitând oamenii să devină administratori de insule, demonstrăm că adevăratul lux nu are nimic de-a face cu excesul, ci mai degrabă cu timpul, spațiul și echilibrul. Așa trezim curiozitatea și transmitem o perspectivă specific suedeză asupra libertății și responsabilității în natură”, precizează reprezentanții Visit Sweden într-un comunicat.

Cum este viața de administrator

Una dintre cele cinci destinații oferite este Flisan, o mică formațiune stâncoasă situată la 37 de kilometri sud-est de orașul Norrtälje. Este atât de izolată și de mică, încât nu are nici măcar o pagină pe Wikipedia.

Visit Sweden o descrie asumat ca fiind „foarte minimalistă”, lipsită de atracții turistice convenționale, dar plină de aventură:

Deplasarea către și dinspre insulă se face exclusiv cu caiacul.

Cazarea propriu-zisă este asigurată la un camping de pe insula vecină, Fejan.

Opțiunile de masă presupun explorarea zonei (de exemplu, degustarea de pește afumat pe insula Arholma Nord).

Pentru cei curajoși, la doar o scurtă distanță de înot se află fosta instalație militară secretă Batteri Arholma.

Condițiile de participare și premiile

Pasul decisiv pentru cei care își doresc o astfel de escapadă este realizarea unui scurt videoclip. În materialul video, candidații trebuie să argumenteze de ce merită ei să devină administratori de insulă.

Cele mai creative cinci propuneri vor fi alese de un juriu și anunțate oficial în luna mai. Câștigătorii vor primi dreptul de utilizare a insulei pentru un an întreg, iar premiul acoperă costurile călătoriei dus-întors până în Suedia.

Noii „administratori” vor primi un contract oficial (cu drepturi și responsabilități clare), dar și o diplomă onorifică.