Banda desenată care îl lansa pe Superman a fost vândută la un preț record

Un exemplar rar al benzii desenate din 1938 care l-a introdus pe Superman lumii a fost vândut unui colecționar anonim pentru 15 milioane de dolari (11,2 milioane de lire sterline), potrivit BBC.

Vânzarea privată a exemplarului „Action Comics nr. 1” a fost anunțată vineri de Metropolis Collectibles/Comic Connect din New York. Benzile desenate „Action Comics nr. 1” includ povestea de debut a lui Superman.

Se estimează că mai puțin de 100 de exemplare ale acestei ediții există în prezent în lume. Exemplarul vândut recent a fost evaluat cu 9 puncte din 10 de către Certified Guaranty Company, ceea ce îl plasează printre cele mai bine păstrate copii din lume.

Exemplarul rar al benzii desenate care introduce povestea lui Superman și care a fost vândut cu 15 milioane de dolari. Foto: Hepta

Exemplarul cu Superman a fost furat din casa lui Nicholas Cage

Prețul record obținut se datorează și poveștii unice a acestui exemplar, care a aparținut actorului Nicolas Cage.

Starul din „National Treasure” a cumpărat banda desenată în 1996 pentru 150.000 de dolari, sumă record la acea vreme. Totuși, în 2000, aceasta a fost furată din casa actorului în timpul unei petreceri și a fost recuperată abia în 2011, într-o unitate de depozitare din California.

Actorul a vândut banda desenată cu peste 2 milioane de dolari

Cât timp a fost „pierdută”, valoarea benzii desenate a crescut enorm. Nicholas Cage a reușit să recupereze exemplarul, iar în 2011 l-a vândut pentru o sumă colosală.

„În cei 11 ani în care a fost pierdută, valoarea benzii desenate a crescut enorm. Hoțul i-a făcut lui Nicolas Cage o mulțime de bani prin faptul că i-a furat-o”, a declarat Stephen Fishler, CEO Metropolis/ComicConnect, citat de presa britanică.

După recuperare, Cage a vândut banda desenată la licitație pentru 2,2 milioane de dolari, stabilind un nou record. Acum, această vânzare de 15 milioane de dolari depășește și recordul stabilit în noiembrie 2025, când o ediție „Superman nr. 1” a fost licitată pentru 9,12 milioane de dolari.

Cum a apărut povestea lui Superman

Superman a apărut pentru prima dată în anul 1938, în revista Action Comics nr. 1, publicată de DC Comics. Personajul a fost creat de Jerry Siegel (scenarist) și Joe Shuster (desenator), doi tineri din Statele Unite, pasionați de benzi desenate și literatură SF.

Apariția lui Superman este considerată începutul epocii supereroilor în cultura pop. Creatorii s-au folosit de idei din mitologie, povești biblice și romane science-fiction. De exemplu, ideea copilului trimis pe Pământ pentru a fi salvat amintește de povestea lui Moise.

În același timp, forța sa ieșită din comun a fost influențată de eroii legendari precum Hercule. Superman este un copil născut pe planeta Krypton, care este distrusă. Părinții lui îl trimit pe Pământ într-o navă spațială, unde este găsit și crescut de o familie de fermieri din orașul Smallville. Sub numele de Clark Kent, el duce o viață normală, dar își folosește puterile pentru a-i ajuta pe cei aflați în pericol.

Personajul Superman a avut succes imediat

Succesul lui Superman a fost imediat. Personajul a devenit rapid foarte popular, iar benzile desenate s-au vândut în milioane de exemplare. De-a lungul anilor, Superman a apărut în filme, seriale TV, desene animate și jocuri video, devenind unul dintre cei mai cunoscuți supereroi din lume și un simbol al luptei pentru dreptate.