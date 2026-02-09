O primă repriză de tatonare

Prima parte a jocului a fost dominată de prudență tactică, niciuna dintre echipe nereușind să cadăze vreun șut pe spațiul porții.

Cu toate acestea, oltenii au fost la un pas de a intra în avantaj la cabine. În minutul 32, lovitura de cap a lui Screciu a fost deviată nefericit de Mărginean direct în bara propriei porți, salvându-l pe portarul dinamovist.

Explozie de goluri după pauză

În partea secundă, ambele formații au ieșit la joc. Dinamo a deschis scorul în urma unei faze colective superbe: Armstrong a centrat, Opruț a trimis balonul din prima în careu, iar Alberto Soro a finalizat necruțător cu o lovitură de cap.

Replica liderului nu s-a lăsat așteptată. În minutul 62, Carlos Mora a inițiat o acțiune personală impetuoasă și l-a deschis pe Cicâldău.

Internaționalul român a centrat perfect la prima bară, de unde Al Hamlawi a apărut surprinzător, luându-i fața fundașului Boateng și înscriind la colțul scurt pentru 1-1.

Finalul de meci a aparținut portarilor, Laurențiu Popescu având o intervenție providențială în minutul 70 în fața lui Armstrong, păstrând tabela neschimbată.

Au evoluat formațiile:

Dinamo: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, I. Mărginean, C. Cîrjan (84 Cr. Mihai) – Armstrong (84 Milanov), Alberto Soro (71 Al. Pop), Al. Musi (63 Mazilu 63). Antrenor: Zeljko Kopic

Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Samuel Teles (61 Carlos Mora), D. Matei, Mekvabishvili (80 T. Băluţă), Cicâldău, Bancu – Nsimba (49 Al Hamlawi), Baiaram (80 Etim). ANTRENOR: Filipe Coelho

Clasamentul la vârf

Remiza de la București menține Universitatea Craiova pe primul loc în casament. Ierarhia la vârf arată o luptă în trei extrem de echilibrată:

Universitatea Craiova – 50 de puncte Rapid București – 49 de puncte Dinamo București – 49 de puncte

În următoarea etapă, Universitatea va întâlni FCSB, într-un meci programat pe 15 februarie la Craiova, iar Dinamo va juca tot pe teren propriu, cu Unirea Slobozia, pe 16 februarie.

De asemenea, Rapid București va întâlni Farul Constanța, în deplasare, pe 15 februarie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE