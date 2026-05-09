Proiecte de apă și canalizare în valoare de 1,5 miliarde de lei

Diana Buzoianu a precizat, într-o postare pe Facebook, și ce bani au fost alocați pentru programele noi. Astfel, 1,5 miliarde de lei vor fi alocate pentru proiecte de apă și canalizare!

„În anul 2026 trebuie prioritizate proiecte care să aducă servicii publice esențiale de calitate pentru români. Ținta anului 2026 este ca proiectele de mediu să nu mai fie percepute și tratate separat de dezvoltarea locală”, a precizat Diana Buzoianu.

De asemenea, 400 de milioane de lei vor fi pentru programul național de stocare cu baterii. „Pentru 2026, punem un accent mai mare pe soluțiile de stocare (baterii), nu doar pe producție. Răspundem astfel creșterii masive a numărului de prosumatori și presiunii puse pe rețeaua națională de distribuție”, a mai adăugat ministrul Mediului.

Programul Rabla continuă doar pentru mașinile produse în Europa

Și Programul Rabla va continuă în acest an, fiind alocat un buget de 300 de milioane de lei.

„Rabla 2026 (destinat persoanelor fizice): alocăm 300 milioane lei acestui program național, punând accent pe mașinile produse și asamblate în Europa”, a adăugat Diana Buzoianu.

Programe pentru împăduriri și iluminat public

Alte programe bugetate în acest an sunt cele de iluminat public și împăduriri.

Vor fi direcționate 700 de milioane de lei către programul de iluminat public. „Finanțăm proiecte de modernizare a localităților. Beneficiile imediate sunt clare: creșterea siguranței în comunități și reducerea cheltuielilor cu acest serviciu public. Administrațiile locale rămân, ca urmare a implementării proiectului, cu mai multe resurse pentru alte investiții”, potrivit sursei citate.

Totodată, către programul național de împăduriri sunt alocate 250 de milioane lei sunt alocate.

„În 2026 țintim reconversia terenurilor neproductive, stabilizarea solurilor, reducerea riscului de deșertificare în anumite zone”, a subliniat ministrul Mediului.

După aprobarea bugetului, urmează fie publicate ghidurile pentru aceste programe.

