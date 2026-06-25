Liderii NATO, inclusiv Trump, se vor reuni în capitala Turciei

În ciuda faptului că președintele american Donald Trump a criticat în mod repetat NATO de la revenirea sa la Casa Albă, anul trecut, se așteaptă ca aliații să își reafirme angajamentul față de clauza de apărare reciprocă din Articolul 5 al alianței în declarația comună, au mai spus aceștia — și să descrie din nou Rusia ca pe o amenințare pe termen lung.

Liderii NATO, inclusiv Trump, se vor reuni în capitala Turciei pe 7-8 iulie, pe fondul criticilor SUA conform cărora aliații europeni nu au sprijinit Washingtonul în războiul împotriva Iranului.

La fel ca anul trecut, declarația comună va fi scurtă, au precizat diplomații care au detaliat conținutul proiectului de declarație pentru Politico. Tuturor le-a fost acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber despre această chestiune sensibilă.

Ambasadorii NATO negociază în prezent detaliile declarației liderilor, care poate suferi modificări până în ultimul moment. Șefii de stat și de guvern ai țărilor membre vor aproba ulterior declarația la Ankara.

Suma exactă destinată contractelor de armament nu a fost încă stabilită, iar cel puțin o parte din acordurile de achiziții vor fi probabil convenite în prealabil şi reformulate.

Sprijinul pentru Ucraina, un punct controversat

Secretarul general al alianței, Mark Rutte, dorește să concentreze summitul în principal pe stimularea producției industriale de apărare, în parte pentru că urmărește un subiect unificator care să ajute la mascarea disensiunilor interne din cadrul NATO.

Accentul pus pe extinderea producției la nivelul întregii alianțe reflectă provocarea de a determina industria europeană să treacă de la armamentul de mare valoare şi să se orienteze către producţia rapidă în serie.

Însă promisiunea unor noi acorduri de apărare avantajoase îi va permite, de asemenea, lui Rutte să prezinte un argument economic în favoarea NATO care să rezoneze cu Trump.

Un ajutor militar de 70 de miliarde de euro

Săptămâna trecută, Rutte a declarat că, per ansamblu, aliații europeni și Canada au pompat în apărare cu 139 de miliarde de dolari mai mult anul trecut decât în 2024, după ce aliații au fost de acord să cheltuiască 3,5% din PIB-ul lor pentru apărare până în 2035.

În proiectul de declarație, aliații NATO promit, de asemenea, să sprijine Ucraina cu un ajutor militar de 70 de miliarde de euro și garantează o sumă cel puțin echivalentă pentru anul viitor, au precizat diplomații. Politico a relatat în premieră această țintă de finanțare, la care nu se preconizează ca Statele Unite să participe.

Unul dintre diplomații citați mai sus a menționat că sprijinul pentru Ucraina va fi, cel mai probabil, cel mai controversat punct. Cu toate acestea, per ansamblu, discuțiile pe marginea proiectului de declarație „decurg fără probleme”, a declarat un al șaselea diplomat de rang înalt din cadrul NATO.

Disputa transatlantică

Efortul Europei de a-și asuma mai multă responsabilitate pentru descurajarea și apărarea continentului, în timp ce SUA se reorientează către alte priorități — proces numit „transfer de responsabilitate”—, este de asemenea programat să ocupe un loc central în declarație.

Săptămâna trecută, șeful apărării din SUA, Pete Hegseth, a anunțat o revizuire de șase luni a prezenței militare americane în Europa, într-o încercare de a pune presiune pe țări ca acestea să cheltuiască mai mult pentru apărare.

Evaluarea a venit la doar câteva săptămâni după ce Washingtonul le-a transmis aliaților săi că va aloca mai puține echipamente de luptă, cum ar fi avioane, submarine și drone, în rezerva de capabilități pe care NATO o poate accesa în timp de război.

O implicare mai mare în apărarea Europei

În proiectul de declarație, aliații europeni promit o implicare mai mare în apărarea continentului, menționând în mod specific investițiile în capabilități de atac în adâncime, sisteme de apărare aeriană și drone, au precizat diplomații.

Capacităţile de lovituri în adâncime – rachete cu rază lungă de acţiune capabile să lovească inamicul din spatele liniei frontului – au devenit un subiect controversat între SUA şi Europa.

În timp ce europenii sunt dornici să dezvolte aceste capacităţi pentru a descuraja Rusia, Washingtonul este reticent să le permită să opereze astfel de arme. Pentagonul a refuzat recent să trimită rachete Tomahawk în Germania, argumentând că Moscova ar putea percepe această mişcare ca pe o escaladare.

Aliaţii NATO încearcă, de asemenea, să atenueze o altă sursă cheie de tensiune între Europa şi Washington: războiul din Iran. Deşi SUA au semnat un acord preliminar pentru a pune capăt conflictului, oficialii europeni se tem că problemele nerezolvate, precum redeschiderea Strâmtorii Ormuz, ar putea deveni un punct central al reuniunii de la Ankara.

Într-o mişcare care va fi probabil percepută ca o ramură de măslin în direcţia lui Trump, în ciuda unei puternice diviziuni interne cu privire la război, în proiectul de declaraţie aliaţii solicită Iranului să respecte libertatea de navigaţie în această arteră comercială crucială, au afirmat diplomaţii NATO. Textul menţionează, de asemenea, că Iranul nu ar trebui să dobândească niciodată o armă nucleară, au adăugat aceştia.