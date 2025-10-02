„Cred că este grav”

Liderii UE s-au reunit la Copenhaga pentru discuții privind sprijinirea Ucrainei și consolidarea proiectelor europene de apărare menite să asigure că continentul este pregătit să descurajeze orice agresiune până în 2030.

Îndemnând la unitate, Frederiksen a spus că toate țările europene au fost afectate de „războiul hibrid rusesc”, fie prin incursiuni ale dronelor, fie prin sabotaj.

„Cred că este grav. Cred că războiul din Ucraina este foarte grav. Când mă uit la Europa de astăzi, cred că ne aflăm în cea mai dificilă și periculoasă situație de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, nu de la sfârșitul Războiului Rece”, a spus Frederiksen.

„Războiul hibrid a lovit Europa”, a întărit Frederiksen, în debutul summitului informal de la Copenhaga.

Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat, potrivit Politico, că Europa se află „într-o confruntare cu Rusia”.

Acesta și-a exprimat solidaritatea cu Danemarca în legătură cu recentele incursiuni ale dronelor, însă a adoptat o atitudine rezervată: „Trebuie să fim puternici pentru a descuraja orice agresiune, dar trebuie să rămânem, mai presus de toate, foarte prudenți și să evităm orice escaladare”.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Două planuri urgente

Recent, autoritățile daneze au închis spațiul aerian pentru dronele civile, după ce o serie de aeronave neidentificate au fost observate survolând aeroporturi și baze militare.

O fregată germană a sosit în capitala daneză în weekend pentru a spori supravegherea aeriană, în timp ce Suedia și Franța au trimis, de asemenea, echipamente și personal.

Danemarca se numără printre primii susținători ai reînarmării Europei până în 2030.

Într-un document adresat capitalelor europene înainte de reuniunea de miercuri, Comisia a declarat că UE trebuie să urmărească două planuri cu „o urgență deosebită”: un „zid de drone” pentru a detecta, urmări și doborî astfel de aeronave și un sistem mai amplu pentru apărarea frontierelor estice ale UE – pe uscat, în aer și pe mare.

Statele membre ale UE au fost îndemnate să convină asupra acestor planuri generale până la sfârșitul lunii octombrie, precum și asupra altor două proiecte comune majore, apărarea antirachetă și un „scut” spațial.

„Europa trebuie să ofere un răspuns ferm și unit la incursiunile dronelor rusești la frontierele noastre”, a declarat marți președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Comisia Europeană a pus la dispoziția statelor membre 150 de miliarde de euro în împrumuturi, care au fost integral subscrise, dintre care 100 de miliarde de către țările „din prima linie”, situate geografic aproape de Rusia, precum Polonia, România sau țările baltice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE