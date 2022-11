„Occidentul (…) a început să răspândească o informaţie falsă conform căreia eu şi patrioţii ruşi ne-am îndepărtat de Putin de la predarea Hersonului şi am fi cerut demisia lui”, a afirmat sâmbătă seară Alexander Dughin, pe contul său de Telegram.

„Doliul ţinut pentru pierderea Hersonului este una, dar relaţia noastră cu Comandantul suprem este alta. Suntem loiali lui Putin şi vom sprijini până la final operaţiunea militară” din Ucraina şi Rusia”, a adăugat filosoful rus.

Critici la adresa Kremlinului, ulterior șterse

Dughin a publicat, vineri, un mesaj separat în care părea să critice Kremlinul după pierderea Hersonului. El a afirmat că puterea rusă nu mai poate „să mai cedeze încă ceva”, iar „limita a fost atinsă”. Între timp, acest mesaj a fost șters.

Pe baza acestei afirmații a lui Dughin, centrul american de analiză Institutul pentru Studiul Războiului („Institute for The Study of War” – ISW) a estimat că retragerea forţelor ruse din Herson a provocat „o diviziune ideologică între personajele pro-război şi Vladimir Putin”, care ar eroda încrederea în liderul rus.

Ideologul ultranaționalist a respins această posibilitate. „Dacă avem vreo nemulţumire, aceasta este faţă de membrii elitei din conducere care deja fug şi îl trădează unul după altul pe Comandantul Suprem”, a adăugat Dughin sâmbătă.

Acesta a mai afirmat că societatea rusă trebuie să se mobilizeze „spiritual şi ideologic” pentru a câştiga conflictul fără utilizarea armelor nucleare.

Retragerea din Herson, un oraş strategic din sudul Ucrainei, a fost susţinută public de alte personalităţi ruse care cer să fie aplicate cele mai radicale soluţii în Ucraina, în special liderul cecen Ramzan Kadîrov şi liderul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin.

Alexander Dughin, în vârstă de 60 de ani, promovează de multă vreme „neoeurasismul”, un curent ideologic care cere ca lumea să fie eliberată de excesele occidentale prin ridicarea unui imperiu care să se întindă din Europa până în Asia.

Foto: EPA

