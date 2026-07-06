Un „an” durează mai puțin de 40 de zile

Gliese 48 b se învârte în jurul unei stele pitice roșii, mult mai mici și mai reci decât Soarele. Din acest motiv, deși planeta se află foarte aproape de steaua sa, temperaturile ar putea permite existența apei lichide în anumite condiții.

Un an pe această lume durează doar 39,6 zile terestre, adică atât îi ia planetei să facă o rotație completă în jurul stelei. În același timp, masa sa este de aproximativ 8,1 ori mai mare decât cea a Terrei, ceea ce o încadrează în categoria așa-numitelor „Super-Pământuri”.

Descoperirea s-a bazat pe 15 ani de observații

Planeta nu a fost observată direct. Ea a fost identificată după efectul gravitațional pe care îl produce asupra stelei în jurul căreia orbitează. Astronomii au analizat aproape 15 ani de observații realizate cu instrumentele de mare precizie CARMENES și HIRES, completate cu date culese de satelitul TESS al NASA.

Misiunea nu a fost una simplă. Piticele roșii sunt stele foarte active din punct de vedere magnetic, iar această activitate poate crea semnale care seamănă cu cele produse de o planetă. Pentru a evita o concluzie greșită, cercetătorii au combinat mai multe tipuri de observații și au reușit să confirme existența planetei.

Ce înseamnă, de fapt, că este într-o zonă „locuibilă”

Faptul că Gliese 48 b se află într-o zonă considerată „locuibilă” nu înseamnă că pe planetă există viață și nici măcar că poate fi locuită. Înseamnă doar că primește de la steaua sa o cantitate de energie comparabilă cu cea necesară pentru ca apa să poată exista în stare lichidă, dacă planeta are o atmosferă potrivită.

Autorii studiului atrag atenția că, în acest moment, nu se știe aproape nimic despre atmosfera lui Gliese 48 b. Tocmai de aceea, este prea devreme pentru orice concluzie legată de posibilitatea existenței vieții.

Ar putea fi studiată de telescopul James Webb

Pentru că sistemul se află la numai 28 de ani-lumină de noi, astronomii îl consideră o țintă excelentă pentru observațiile viitoare. Telescopul spațial James Webb și viitoarele telescoape uriașe construite pe Pământ ar putea analiza în detaliu atmosfera planetei, dacă aceasta există, și ar putea oferi indicii importante despre compoziția sa.

Gliese 48 b se alătură unui catalog care cuprinde deja peste 6.300 de exoplanete confirmate. Printre cele mai cunoscute se numără Proxima Centauri b, cea mai apropiată exoplanetă de Sistemul Solar, și sistemul TRAPPIST-1, care găzduiește șapte planete stâncoase și continuă să fie unul dintre cele mai importante laboratoare naturale pentru studiul lumilor care ar putea avea condiții favorabile vieții.

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