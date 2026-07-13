Un elev din București a obținut 3,45 puncte după contestație

Rezultatele finale ale Bacalaureatului 2026, publicate de Ministerul Educației și Cercetării, arată că una dintre cele mai mari diferențe de notare s-a înregistrat la un absolvent al Colegiului Național „Octav Onicescu” din București, profil Științe sociale.

Elevul obținuse inițial nota 6,30 la proba de Limba și literatura română. După depunerea contestației și reevaluarea lucrării, nota finală a devenit 9,75, ceea ce înseamnă o creștere de 3,45 puncte. Cazul readuce în discuție acuratețea procesului de evaluare și diferențele care pot apărea între corectori. Iar situația din București nu este una singulară. Un absolvent din Cluj, de exemplu, a primit inițial nota 7 la Istorie, iar după contestație nota i-a crescut la 8,30.

„Vi se pare normal ce se întâmplă în sistemul de învățământ? La Istorie am primit inițial nota 7, iar după contestație nota a devenit 8,30. O diferență de 1,30 puncte nu este o simplă eroare, ci ridică serioase semne de întrebare despre modul în care sunt corectate lucrările”, a declarat absolventul pentru Edupedu. Există însă și situații în care contestațiile au dus la scăderea notelor. O absolventă din Galați susține că nota sa la Istorie a fost redusă de la 8,00 la 6,50, după reevaluarea lucrării.

Peste 55.000 de contestații, iar aproape toate au modificat nota inițială

La nivel național, Ministerul Educației a anunțat că la Bacalaureatul 2026 au fost depuse 55.454 de contestații. Datele oficiale arată că 53.581 de lucrări, adică 96,6%, au primit o altă notă după reevaluare. Dintre acestea, 21.901 contestații au vizat proba de Limba și literatura română.

În urma soluționării contestațiilor, rata de promovare a examenului de Bacalaureat a crescut de la 74,8% la 76,9%, iar numărul mediilor de 10 a ajuns la 70.

Sorin Ion: „Am eliminat profesorii care au greșit constant”

Diferențele mari dintre notele inițiale și cele obținute după contestații au ridicat mai semne de întrebare. Invitat în emisiunea InfoEdu, difuzată pe 12 iulie, secretarul de stat Sorin Ion a explicat că Ministerul monitorizează modul în care profesorii acordă notele și îi exclude pe cei la care se observă un tipar constant de evaluare greșită. „Am eliminat acei profesori care au greșit constant și unde s-a constatat că este un tipar. Acolo unde ai 100 de lucrări corectate și ai greșit una, n-aș merge până la sancționare cu neparticiparea la examenele naționale”, a declarat Sorin Ion.

Potrivit oficialului, nu orice diferență de notare atrage automat excluderea evaluatorului. Ministerul urmărește dacă profesorul acordă în mod repetat note mult mai mari sau mult mai mici decât ceilalți evaluatori.

Sorin Ion: „În cel mai nefericit caz, o lucrare poate avea și 10 evaluatori”

Sorin Ion a explicat că sistemul actual de corectare permite verificarea succesivă a unei lucrări atunci când apar diferențe importante între evaluatori. „O lucrare poate fi corectată și de 10 ori până când ajunge la rezultatul final, în cel mai nefericit caz poate să aibă 10 evaluatori. Din șirul acela de note ne putem da seama care evaluare iese din tipare și care este nejustificată. Putem lua măsuri și am luat de-a lungul anilor astfel de măsuri”, a precizat secretarul de stat.

Acesta a subliniat că sistemul este construit astfel încât notările considerate excesiv de mari sau excesiv de mici să fie eliminate prin intervenția evaluatorilor suplimentari.

Despre diferențele mari de notare: „Nu știu cum a fost posibil”

Întrebat despre cazul unei lucrări de Matematică de la Evaluarea Națională care a înregistrat o diferență de 2,2 puncte între evaluări, Sorin Ion a recunoscut că nu poate explica eroarea. „Nu știu cum a fost posibil și mi-e foarte greu să vă explic eu cum a fost posibil, pentru că nu pot să mă pun în locul acelui evaluator”, a afirmat oficialul.

El a adăugat că astfel de situații sunt analizate ulterior de minister, pentru a identifica eventualele probleme de evaluare și pentru a decide dacă se impun măsuri împotriva profesorilor care au făcut erori repetate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Numele lui Alexandru Nazare e pe buzele tuturor chiar în aceste momente, dar știrea care îi uimește pe toți vine chiar despre logodnica ministrului! Da, așa s-a întâmplat totul! Ce s-a aflat despre frumoasa noastră artistă
Viva.ro
Numele lui Alexandru Nazare e pe buzele tuturor chiar în aceste momente, dar știrea care îi uimește pe toți vine chiar despre logodnica ministrului! Da, așa s-a întâmplat totul! Ce s-a aflat despre frumoasa noastră artistă
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Unica.ro
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
GSP.RO
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
GSP.RO
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
Parteneri
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Sorin Grindeanu vorbește despre alegeri anticipate după noile discuții eșuate dintre Nicușor Dan, PSD, PNL, USR și UDMR pentru un nou premier
Politică 13:03
Sorin Grindeanu vorbește despre alegeri anticipate după noile discuții eșuate dintre Nicușor Dan, PSD, PNL, USR și UDMR pentru un nou premier
Traian Băsescu dă de pământ cu Ilie Bolojan în plin blocaj politic: „Orice prost mărește taxele”
Politică 12:03
Traian Băsescu dă de pământ cu Ilie Bolojan în plin blocaj politic: „Orice prost mărește taxele”
Parteneri
Ce condiții tehnice ar trebui să îndeplinească un bloc comunist pentru a intra în programul „Lift pentru viață”
Adevarul.ro
Ce condiții tehnice ar trebui să îndeplinească un bloc comunist pentru a intra în programul „Lift pentru viață”
Veste extraordinară pentru microbiști: apare un nou post TV de sport în România! Va transmite competiții de top
Fanatik.ro
Veste extraordinară pentru microbiști: apare un nou post TV de sport în România! Va transmite competiții de top
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Cât costă biletele la K-Pop Days de la Nibiru 2026 și cine cântă la unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii
Stiri Mondene 13:51
Cât costă biletele la K-Pop Days de la Nibiru 2026 și cine cântă la unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii
Anunțul făcut de Lili Sandu și colegii ei, despre emisiunea „Vorbește Lumea”. „O reală bucurie și onoare. O să încercăm să fim utili”
Stiri Mondene 13:07
Anunțul făcut de Lili Sandu și colegii ei, despre emisiunea „Vorbește Lumea”. „O reală bucurie și onoare. O să încercăm să fim utili”
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
Cât costă o vacanţă în mijlocul săptămânii. Zilele în care tarifele scad până la 30%
ObservatorNews.ro
Cât costă o vacanţă în mijlocul săptămânii. Zilele în care tarifele scad până la 30%
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Libertateapentrufemei.ro
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Parteneri
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
GSP.ro
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
GSP.ro
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
Parteneri
România IA FAȚA Portugaliei. Pensionarii italieni se mută aici pentru taxe mai mici
Mediafax.ro
România IA FAȚA Portugaliei. Pensionarii italieni se mută aici pentru taxe mai mici
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Wowbiz.ro
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
Wowbiz.ro
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
ULTIMA ORA! S-a mai stins un mare actor..Din pacate cortina a cazut. DRUM LIN
Redactia.ro
ULTIMA ORA! S-a mai stins un mare actor..Din pacate cortina a cazut. DRUM LIN
O femeie din Buzău și-a pierdut viața după ce s-a sufocat cu o bucată de covrig. Tragedia a avut loc sub privirile soțului
KanalD.ro
O femeie din Buzău și-a pierdut viața după ce s-a sufocat cu o bucată de covrig. Tragedia a avut loc sub privirile soțului

Politic

Sorin Grindeanu vorbește despre alegeri anticipate după noile discuții eșuate dintre Nicușor Dan, PSD, PNL, USR și UDMR pentru un nou premier
Politică 13:03
Sorin Grindeanu vorbește despre alegeri anticipate după noile discuții eșuate dintre Nicușor Dan, PSD, PNL, USR și UDMR pentru un nou premier
Traian Băsescu dă de pământ cu Ilie Bolojan în plin blocaj politic: „Orice prost mărește taxele”
Politică 12:03
Traian Băsescu dă de pământ cu Ilie Bolojan în plin blocaj politic: „Orice prost mărește taxele”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Gabi Mureșan, dat în judecată după ce și-a mărit salariul de primar. Decizia instanței a venit cu puțin timp înainte să moară
Fanatik.ro
Gabi Mureșan, dat în judecată după ce și-a mărit salariul de primar. Decizia instanței a venit cu puțin timp înainte să moară
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare
Spotmedia.ro
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare