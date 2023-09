În imaginea publicată de compania media rusă Ostorojno Media, Surovikin este surprins la braț cu soția sa, Anna, îmbrăcat lejer, cu ochelari de soare. Holdingul rus susține că fotografia a fost făcută astăzi, 4 septembrie, la Moscova.

Gen Sergei Surovikin has resurfaced. Ostorozhno Media publishes a pictures of the former aerospace commander together with his wife. The outlet says the picture was taken today in Moscow. Surovikin had not been seen since Prigozhin’s rebellion pic.twitter.com/Irr15CLBQO