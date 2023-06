Un general rus de rang înalt a cunoscut în avans planurile lui Evgheni Prigojin de a se răzvrăti împotriva conducerii militare a Rusiei, au declarat oficiali americani pe baza informațiilor oferite de serviciile secrete, scrie New York Times.

Oficialii încearcă să afle dacă generalul Serghei Surovikin, fostul comandant al operațiunilor militare rusești în Ucraina, a ajutat într-adevăr la planificarea rebeliunii șefului Wagner – cea mai gravă amenințare la adresa regimului condus de 23 de ani de Vladimir Putin.

Surovikin – poreclit generalul Armaghedon – este un lider militar respectat, care a ajutat la consolidarea apărării rusești după contraofensiva ucraineană de anul trecut, spun analiștii. El a fost înlocuit din funcția de comandant al trupelor din Ucraina în ianuarie, dar și-a păstrat influența în coordonarea operațiunilor de război și rămâne popular în rândul militarilor.

Surse de la Washington spun că există semne că și alți generali ruși ar fi putut susține încercarea lui Prigojin de a schimba prin forță conducerea Ministerului Apărării.

Mai exact, actuali și foști oficiali americani cred că șeful Wagner nu ar fi lansat revolta, dacă nu ar fi crezut că alte persoane aflate în poziții de putere îi vor veni în ajutor, scrie New York Times.

Dacă generalul Surovikin a fost implicat în evenimentele de la sfârșitul săptămânii trecute, acest lucru ar putea semnala o fractură mai largă în rândul regimului lui Vladimir Putin.

Putin trebuie să decidă acum, spun oficialii, dacă generalul Surovikin chiar l-a ajutat pe Prigojin și, eventual, cum ar trebui să răspundă.

Cotidianul american nu este singurul care conturează teoria unei trădări din interior a președintelui Vladimir Putin. O analiză a jurnalistei Iulia Latinina publicată în Novaia Gazeta Europa sugerează că serviciul secret FSB, urmașul KGB-ului, a fost în spatele lui Prigojin, „care a acționat cu viteza fulgerului și cu un succes incredibil.

„Scopul principal al acestei «mișcări multiple» a fost slăbirea nemiloasă a lui Putin, prezentându-l ca pe un politician insignifiant, care și-a pierdut puterea și contactul cu realitatea și transferând puterea reală în mâinile celor care au reușit să-l oprească pe Prigojin”, a scris Latinina, care a observat că, „dacă este așa, atunci obiectivul este, în esență, atins”.

Oficiali americani de rang înalt sugerează că o alianță între generalul Surovikin și Prigojin ar putea explica de ce șeful Wagner este încă în viață, în ciuda faptului că a preluat controlul centrului militar de comandă din Rostov-pe-Don și a ordonat un marș armat asupra Moscovei.

Generalul Surovikin s-a pronunțat împotriva rebeliunii imediat ce aceasta a devenit publică vineri, într-un clip video în care a îndemnat trupele rusești din Ucraina să își mențină pozițiile și să nu se alăture revoltei.

„Vă îndemn să vă opriți”, a spus Surovikin, într-un mesaj postat pe Telegram, în care apărea cu o armă pe genunchi. „Inamicul așteaptă doar ca situația politică internă să se înrăutățească în țara noastră”, a adăugat el.

