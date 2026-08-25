Unul dintre anunțurile spectaculoase pe care organizatorii le-au pregătit pentru cursa de la Timișoara este prezența lui Simone Tempestini pentru prima dată la startul Trofeului Profi, ajuns la ediția cu numărul 4. De 10 ori campion național absolut al României, campion mondial de juniori și totodată cel mai bine cotat pilot român al momentului, clujeanul vine la Super Rally chiar înainte de a lua startul în etapa europeană din Țara Galilor. Acesta va pilota modelul Porsche 997 RGT cu care a și devenit campion național de raliuri în ultimii trei ani.

De asemenea, Costel Cășuneanu, campion absolut de super rally în 2019, va veni la Timișoara cu un model unic Škoda Fabia RX, pregătit să atragă toate privirile pe traseul urban.

Publicul va avea ocazia să vadă și două modele Ferrari 488 Challenge. Unul dintre acestea va fi pilotat de timișoreanul Radu Benea, în timp ce al doilea îl va avea la volan pe italianul Lucio Perrugini. De opt ori campion național la categoria GT și unul dintre cel mai bine cotați piloți din peninsulă, Peruggini va deschide cursa și reprezintă una dintre marile surprize pregătite pentru fanii motorsportului.

Surprize de calibru la Super Rally Timișoara: Simone Tempestini, bolizi Ferrari și trei prototipuri la start
Lucio Perrugini

Spectacolul va fi completat de trei prototipuri. Printre acestea se va afla un Funyo pilotat chiar de timișoreanul Leo Borlovan, campionul absolut en titre, dar și două modele Wolf Thunder.

În total, la Trofeul Profi Timișoara sunt așteptați 25 dintre cei mai buni piloți de motorsport, proveniți din discipline precum raliurile și viteza în coastă. Timișoara va avea mai mulți reprezentanți, printre care Radu Benea, Nicolas Benea, Leo Borlovan, Alexandru Krepelka, Sorin Mihoc și Cristi Șugar.

De asemenea, etapa va avea la start și două fete, care vor pilota mașini de top. Marea surpriză a primei părți din acest sezon, Alexandra Teslovan, va pilota un model pregătit de raliuri, Hyundai I20 N Rally2, iar Cristiana Oprea – un spectaculos BYD Electric de peste 500 de cai putere, unic în motorsportul din Europa de Est.

Traseu nou pentru ediția a patra

Trofeul Profi Timișoara ajunge în acest an la cea de-a patra ediție, după cele organizate în 2023, 2024 și 2025. Competiția va propune un traseu nou, cu startul în zona Operei Naționale. Circuitul va include bulevardul I.C. Brătianu și strada 20 Decembrie 1989, iar întrecerea va putea fi urmărită inclusiv din zona Catedralei Mitropolitane.

Super Rally este singura competiție de motorsport din România organizată exclusiv pe trasee urbane. Campionatul a fost fondat în 2017 de regretatul Mihai Leu și continuă în memoria acestuia, fiind organizat de familia sa, soția Anna și fiul Marco.

Primele două etape din acest an s-au desfășurat în centrele orașelor Alba Iulia și Hunedoara, iar marea finală este programată în luna octombrie, la București.

Etapa va putea fi urmărită și la postul de televiziune Pro Arena, în urma acordului încheiat de Super Rally cu trustul PRO TV.

Start festiv vineri seara

Evenimentul va începe vineri, 28 august, cu prezentarea oficială a piloților și a automobilelor de concurs. Startul festiv este programat la ora 20.00, în Piața Operei. Atunci sunt așteptați și o parte dintre jucătorii lui Poli Timișoara, în frunte cu antrenorul Dan Alexa.

Fanii vor putea să îi întâlnească pe participanți, să facă fotografii și să admire îndeaproape automobilele care vor concura a doua zi pe traseul din centrul Timișoarei.

Programul Trofeului Profi Timișoara

Vineri, 28 august
• Ora 20.00 – Startul festiv și prezentarea oficială a piloților și automobilelor de concurs, în Piața Operei
Sâmbătă, 29 august
• Ora 10.00 – Antrenamentele
• Ora 14.00 – Manșele de concurs
Accesul publicului va fi gratuit atât la startul festiv, cât și pe durata competiției.

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