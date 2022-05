Miercuri, alături de ministrul apărării Serghei Șoigu, Putin a fost la spitalul militar Mandryk din Moscova unde imaginile îl arată în timp ce strângea mâna și vorbește cu mai mulți militari ruși pe care i-a numit „eroi” pentru că s-au confrunta cu „un pericol mortal”.

Adam Rang, un analist al tehnicilor de dezinformare care analizează voluntar comunicarea Kremlinului a atras atenția că unul din bărbații care este prezentat drept soldat rănit a apărut în alte imagini în care era prezentat drept muncitor într-o uzină.

Igor Sushko, un pilot ucrainean, a preluat aceste imagini, la care a mai adăugat alte cadre cu persoane care apar în diverse roluri în timpul aparițiilor publice ale președintelui rus.

Presa internațională, dar și unele publicații independente ruse, au relatat în repetate rânduri în ultimii ani despre speculații că fotografiile în care Vladimir Putin apare alături de persoane prezentate ca simpli cetățeni ruși ar putea fi implic operațiuni de PR aranjate în care actori apar membri si Serviciului Federal de Protecție.

În august 2021, publicația independentă Novaia Gazeta a relatat că o vizită a președintelui rus la o fabrică de ciment din republica rusă Bashkostan ar putea să nu fi avut loc precum a fost prezentată. Unii localnici au declarat atunci că trei dintre „muncitorii” care apar în uniformele de muncă sunt angajați ai administrației locale.

În august 2017, pe rețelele sociale au apărut imagini în care persoane care apar lângă Putin la mănăstirea Yuriev din Novgorod, apar și în timpul unei expediții la pescuit. Imaginile au fost distribuite și de Adam Rang.

