Suspiciuni de fraudă la vot, într-o comună din Olt. Reprezentanta PSD din secție, acuzată că însoțea alegătorii în cabină

Totul a început cu un mesaj pe Facebook postat de fiica bătrânei, care susține că nu a fost lăsată să voteze pe cine a vrut la alegerile pentru Parlament desfășurate duminică 6 decembrie.

Scena se petrece la Secția de Votare numărul 203 din comuna Găvănești, județul Olt.

Sanda Stancu a lucrat 20 de ani „la telefoane” în comună. Acum se află în Italia, de unde a povestit pentru Libertatea ce i s-a întâmplat mamei sale și cum a ajuns familia să facă sesizare pe motiv de fraudă la Biroul Electoral Central.

„Mămica s-a dus la votare, singură, are 77 de ani, are ochelari, se descurcă perfect, nu avea nevoie de ajutor. Mama le-a dat buletinul, i-au dat ștampila și aștepta să îi dea și buletinele de vot. Buletinele le-a luat doamna Georgeta Dumitru și a plecat spre cabina de vot. Și mămica i-a zis:

– Georgeta, dar de ce, dă-mi buletinele că eu știu să votez.

– Lasă, lasă, că te ajut eu!

– Dar eu știu și văd, nu trebuie să mă ajuți”.

Reprezentanta PSD nu numai că nu i-a dat buletinele, dar a și intrat cu ea în cabina de vot, acuză Sanda Stancu.

„A intrat cu ea în cabină, i-a smuls efectiv ștampila din mână. A desfăcut buletinele și a văzut mămica că a pus pe trandafiri, pe ambele buletine. «Gata, poți să pleci», i-a zis. Mi-a povestit mămica apoi: «Sanda, până acasă am tremurat, am crezut că pic jos din picioare de supărată ce am fost, de ce să-mi facă așa ceva?!»”.

Pe mine mă cunoșteau, eu am lucrat acolo la telefoane 20 de ani. Fata asta, Georgeta, e bibliotecară. Ea știa că eu urăsc PSD și probabil voia să se răzbune pe mine. Și mai e o fată la Poștă care a cărat toată ziua oameni cu mașina. Îi aducea poștărița și Georgeta îi băga în cabină și vota în locul lor. Sanda Stancu:

Sanda Stancu

Imediat după ce a aflat ce i s-a întâmplat mamei sale, fiul a dat alerta printre prieteni și neamuri. Poliția ajunge în aceeași zi la poarta femeii de 77 de ani.



„Și au strigat-o, au intrat, și au început să îi zică: «Bună seara, mamaie!» I-au vorbit foarte frumos. «Ce s-a întâmplat?». Mămica a zis că e femeie bătrână, că nu minte. Și au zis așa: «Noi te credem, dar dacă îi facem dosar penal o bagă în pușcărie. Mata asta vrei, s-o bage în pușcărie?!». Și mămica zice: «Aoleu eu nu vreau așa ceva!». Mămica speriată, săraca, a semnat că nu mai depune plângere”.

Nepotul din Germania a reclamat totuși abuzul la Biroul Electoral Central.

Ce spune legea

Legea nr. 208 din 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților este foarte clară:

Art. 85(7) Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.

(8) Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau membrilor biroului electoral al secției de votare.



Povestea este confirmată și de alte surse din secția de votare



Doi membri ai secției de votare au confirmat pentru Libertatea episodul povestit de Sanda Stancu. Nu au vrut să își dezvăluie identitatea, căci „în Olt interesele sunt mari și am putea să fim persecutați”. Amândoi provin de la partide adversare PSD.

„Doamna ne-a șocat pe toți, pentru că erau două cabine de vot și, la un moment dat, băga capul și intra cu oamenii în ambele cabine, trecea dintr-o cabină în alta. Oamenii, deși erau mai în vârstă, erau lucizi, vedeau și puteau vota și singuri. Nu i-a cerut nimeni ajutorul, în afară de o doamnă. În rest, a intrat cu oameni care chiar nu i-au solicitat ei ajutorul. Intra ea cu buletinele de vot în cabină și uneori și cu ștampila”, spune una dintre surse.



Versiunea este confirmată de încă un membru al secției de votare: „Pe la prânz a început să intre cu oameni în cabina de vot, spunând că sunt oameni bătrâni și îi cer ajutorul. Au fost mai mulți membri ai secției de votare care le-au atras atenția și atunci au început să mușamalizeze. Un băiat care a votat a povestit când a ieșit afară: «A intrat doamna Georgeta peste mine în cabina de vot și mi-a pus ștampila pe PSD»”.



Cu câte persoane a intrat reprezentanta PSD în cabină? „Să fi fost 20. 16 sigur, dar poate chiar mai mulți. La 16 ne-am oprit din numărat, a venit poliția și nu am mai ținut numărătoarea”, spune unul dintre membrii secției de votare.

Acesta mai spune că PSD nu ar fi avut nevoie de sprijinul bibliotecarei, pentru că oricum a câștigat detașat în comună. „Din 637 de alegători, s-au prezentat 299. PSD a luat 239 de voturi la Senat și 238 la deputați”.



Reprezentanta PSD se apără: „Una se vorbește pe internet, alta e realitatea”



Georgeta Dumitru, reprezentanta PSD în secția de votare, neagă toate acuzațiile. Ea susține că nu a intrat cu nimeni în cabina de vot.

„Nu, nu. Au avut de acasă însoțitori (…) Am dat declarație la Poliție, nu am ce să vă spun, sunt lucruri neadevărate. Una se vorbește pe internet, alta e realitatea. Nefiind acolo, nu are sens să vorbească”, a declarat Georgeta Dumitru pentru Libertatea.



Conducerea secției de vot, acuzată că a închis ochii la nereguli

Acuzațiile se extind și asupra președintei secției de vot, Elvira Iordache, care ar fi încercat să mușamalizeze problema.



„Nepotul bătrânei pentru care doamna Georgeta a votat forțat a depus un denunț, iar denunțul a ajuns la Biroul Electoral de Circumscripție când încă eram acolo. Iar aceste trei doamne, președinta, locțiitoarea și doamna Georgeta își ziceau una alteia să nu fie supărate pentru acest denunț că se rezolvă”, povestește una dintre surse.



„A fost sesizat BEJ și ei au spus să sunăm la 112 și să facem întâmpinare președintelui de secție, dacă se mai întâmplă. Tot de la BEJ au sunat și la secție și președinta a spus că e o problemă minoră, că a intrat o singură dată cu o femeie care nu vedea și care a cerut ajutorul. Deci tot să mușamalizeze”, întărește un alt membru al secției de votare.



La Biroul Electoral Județean Olt, sesizarea ajunge la Paula Bojincă, reprezentanta USR-PLUS, care a sunat imediat la secția în cauză.



„În ziua respectivă am fost sesizată de faptul că a intrat o doamnă cu o altă doamnă. Iar eu, la momentul respectiv, am sunat președintele de secție și le-am spus să nu se mai repete aceste incidente. Să nu mai permită așa ceva, iar membrii comisiei care au reclamat trebuiau să facă sesizare, pentru că nu puteam să fac eu în locul lor. Trebuia să facă întâmpinare, contestație, i-am și spus ce are de făcut”, povestește avocata Paula Bojincă.



Președinta secției de votare nu a văzut nimic suspect



Elvira Iordache, președinta secției, susține că oamenii exagerează situația și că Georgeta Dumitru a intrat cu o singură persoană în cabina de vot, dar în glumă.



„A intrat cu cineva, stați să vă spun cum a fost problema. A intrat cu cineva, dar persoana aceasta a fost aptă de vot, nu era bolnavă. Și a zis ca o glumă: «Poți să vii să te uiți, că oricum e votul meu și eu votez cu cine vreau». Unul dintre membri a sunat la BEJ și a spus tot. M-au sunat de la BEJ și le-am spus și lor la fel. Femeia practic nu s-a ferit. Dar nu e adevărat că a intrat și a votat în locul lor și i-a forțat”, a declarat Elvira Iordache.



Poliția, acuzată că a băgat gunoiul sub preș



Cei doi reprezentanți ai partidelor din secția de votare care au discutat cu Libertatea se plâng că poliția a încercat, la rândul ei, să atenueze gravitatea faptelor.



„Era poliție locală acolo, le-am adus la cunoștință ce se întâmplă, nu au luat măsuri, au zis doar să ne liniștim, că nu se mai întâmplă. Doamna a intrat iar cu cineva în cabină și cineva a zis că sună la 112”, povestește una dintre surse.

La fața locului ajunge șeful poliției locale

„Era deja ceartă în comisie. A venit șeful poliției rurale, Popa Valentin, și a spus să nu sunăm la 112, pentru că el a luat la cunoștință și că totul va fi bine. Nu a luat nicio măsură față de doamna. Ne-a spus că luăm amendă dacă sunăm și că nu se va mai întâmpla. Într-adevăr nu s-a mai întâmplat după”, declară sursa citată.



Conducerea IPJ Olt anunță, într-un comunicat transmis, redacției că „a dispus verificări prin Biroul Control Intern, cu privire la modul în care polițiștii au soluționat aspectele prezentate”.



