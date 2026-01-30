Cu salarii neimpozitate și reputația de a oferi un stil de viață luxos, Dubaiul este un oraș despre care se spune că „străzile sunt pavate cu aur”.

Noua atracție, în apropiere de Piața de Aur

Această expresie este pe cale să devină realitate, deoarece orașul din Emiratele Arabe Unite urmează să facă o stradă din aur, la propriu.

Parte a noului Dubai Gold District, strada va fi „construită folosind aur”, deși ce presupune concret acest lucru rămâne deocamdată un mister.

Dubai Gold District a fost anunțat de Biroul de presă din Dubai pe 27 ianuarie. Data deschiderii Gold Street nu a fost încă stabilită.

Dubai Gold District reprezintă o rebranduire a actualului Gold Souk al orașului. Zona, situată în Deira, găzduiește aproximativ 1.000 de comercianți care vând aur și bijuterii.

Potrivit Biroului de presă din Dubai, Emiratele Arabe Unite sunt a doua cea mai mare destinație din lume pentru comerțul fizic cu aur, exportând aur în valoare de 44,6 miliarde de euro în perioada 2024–2025.

Gold Souk sau Piața de Aur este o atracție turistică populară în Orașul Vechi al Dubaiului și se află alături de alte piețe dedicate mirodeniilor, parfumurilor și antichităților.

„Aurul este profund împletit în structura culturală și comercială a Dubaiului, simbolizând moștenirea noastră, prosperitatea și spiritul antreprenorial durabil”, a declarat Ahmed Al Khaja, director general al Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), parte a Departamentului Economiei și Turismului din Dubai (DET).

„Prin această destinație emblematică, nu doar celebrăm această moștenire, ci o și reimaginăm pentru o nouă eră, modelată de creativitate și sustenabilitate”, a continuat el.

Atracțiile turistice spectaculoase din Dubai

Dubaiul nu este străin de atracțiile turistice care atrag atenția la nivel global, printre care se numără Burj Khalifa – cea mai înaltă clădire din lume, Ain Dubai – cea mai mare roată panoramică din lume și Deep Dive Dubai – cea mai adâncă piscină de scufundări din lume.

În 2024, pe Heart of Europe, o insulă din largul coastei emiratului, a fost deschisă o stradă cu climat controlat, unde „plouă” la fiecare 30 de minute. Aceasta face parte din The World Islands, un arhipelag artificial conceput să semene cu o hartă a lumii.

Orașul a anunțat, de asemenea, o „buclă a viitorului”, adică un pod climatizat, lung de 2 km, care va conecta zone și clădiri precum Dubai World Trade Centre, Muzeul Viitorului, Emirates Towers și Centrul Financiar Internațional Dubai, precum și stațiile de metrou din apropiere.

Se speră că proiectul va face orașul practicabil pentru mersul pe jos pe tot parcursul anului, chiar și atunci când temperaturile urcă până la 45°C în lunile de vară.

În afara Dubaiului, emiratul Fujairah a inaugurat recent un drum muzical. Șanțurile din asfalt produc vibrații ale anvelopelor care reproduc Simfonia a IX-a de Beethoven, pe măsură ce mașinile trec peste ele.