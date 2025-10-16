Conform presei locale din Granada, tabloul „Natură moartă cu chitară” („Nature morte à la guitare”), realizat de Pablo Picasso la începutul secolului XX, urma să fie expus publicului la Fundația Caja Granada săptămâna trecută. Valoarea estimată a acestei lucrări în ulei pe pânză este de aproximativ 600.000 de euro.

Organizatorii expoziției au precizat că toate lucrările prezentate în orașul andaluz provin din colecții private. Datorită valorii lor inestimabile, operele lui Picasso sunt adesea ținta hoților.

În 1976, peste 100 de picturi ale artistului spaniol au fost furate în Avignon, Franța. Din fericire, toate au fost recuperate ulterior. Pablo Picasso, născut în 1881 la Malaga, Spania, și decedat în 1973 la Mougins, Franța, rămâne unul dintre cei mai mari pictori ai istoriei.

