17 ani de închisoare pentru Tammy Sytch, primul star din wrestlingul feminin. Pentru ce a fost condamnată

În martie anului trecut, Sytch nu numai că și-a distrus complet viața, ci și pe cea a unei persoane nevinovate, Julian „Fran” Lasseter.

Ea a provocat un accident rutier groaznic în Florida. Conform poliției, a intrat într-o mașină oprită la un semafor roșu. Șoferul de 75 de ani al vehiculului pe care Sytch l-a lovit a murit la spital.

Sytch conducea sub influența alcoolului în momentul accidentului (0,32-0,36 la mai puțin de o oră după accident, de patru ori peste limita legală de 0,08). Testele au detectat marijuana în sânge. În plus, nu avea permis valabil. Carnetul îi fusese reținut anterior, deoarece a fost surprinsă beată la volan de mai multe ori.

Luni, instanța din Volusia (Florida) a pronunțat verdictul: 17 ani și jumătate de închisoare și un termen de încercare de încă 8 ani.

Procurorul asistent Ashley Terwilleger a cerut 25 de ani pentru Sytch, pe care procurorii au numit-o „un pericol pentru societate” pentru infracțiuni repetate. Avocații fostului star din WWE au susținut că are probleme de sănătate mintală și ceruseră o pedeapsă mult mai mică, conform dosarelor judecătorești.

Tammy Sytch is being sentenced today. She faces up to 25 years in prison for DUI Manslaughter. via @WJXTScottJ pic.twitter.com/7lcRVfPBIf