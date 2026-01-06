Individul din Brăila avea permisul suspendat și era și băut, cu o valoare de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„În fapt, la data de 4 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ianca, au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul că șoferul unui autovehicul ar fi fost implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale, pe DN2B, la ieșirea din orașul Ianca. La fața locului, pe sensul de mers dinspre Buzău către Brăila, au fost identificate cele două autoturisme implicate în eveniment”, a transmis IPJ Brăila.

Tânărul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice. Procurorii au decis ulterior plasarea acestuia sub control judiciar pentru 60 de zile.

Accidentul rutier din Brăila s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime.

