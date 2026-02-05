Gabi Tamaș a făcut recent declarații sincere despre viața sa personală, dezvăluind momentele dificile prin care a trecut alături de soția sa, Ioana Tamaș. Concurentul de la Survivor a vorbit despre perioadele tensionate din căsnicia lor și despre momentele în care relația a fost aproape de ruptura totală.

Fostul fotbalist român și partenera sa de viață sunt împreună de peste 20 de ani, iar în 2012 și-au jurat iubire eternă. Cei doi au o fiică, Selena, pe care o iubesc enorm și căreia îi acordă toată atenția și grija pentru bunăstarea sa.

Invitat în podcastul lui Bursucu, Gabi Tamaș a explicat că, deși relația lor este una solidă, nu a fost lipsită de certuri. El a spus că Ioana a dorit de mai multe ori să ajungă la notar pentru divorț, însă ambii au reușit să depășească aceste crize și să-și consolideze relația.

„(n.r. A fost vreun moment al vieții tale în care să simți că te cheamă la notar?) Da, au fost mai multe. Eu eram de vină. Certurile sunt normale într-o căsnicie”, a declarat Gabi Tamaș, în podcastul moderat de Bursucu.

Astăzi, Gabi Tamaș se află în Republica Dominicană, unde participă la Survivor 2026. Fotbalistul a filmat podcastul lui Bursucu înainte să plece din România.

Cu ce se ocupă Ioana, soția lui Gabi Tamaș

Deși Gabi Tamaș este cunoscut în întreaga țară pentru cariera sa în fotbal, soția sa, Ioana, a rămas discretă și s-a concentrat pe familie și pe dezvoltarea propriei afaceri. Ioana și-a deschis la începutul anului 2025 o sală de pilates în Brașov, orașul în care locuiește împreună cu fostul fotbalist și fiica lor, Selena.

Ioana Tamaș este pasionată de sport încă din copilărie și are specializare în schi alpin, iar în timp a devenit expertă în fitness. Alegerea de a transforma hobby-ul într-o afacere a fost una inspirată, sala ei atrăgând tot mai mulți clienți interesați de antrenamentele de pilates.