Cum să identifici infidelitatea

Când apar suspiciuni într-o relație, găsirea adevărului poate fi dificilă fără ajutor extern. Semne precum distanțarea, certurile frecvente sau schimbările de comportament pot ridica întrebări, dar nu oferă răspunsuri clare.

Potrivit unui coach de dating cunoscut online sub numele de SeduceCleopatra, o întrebare simplă poate aduce claritate. „Nu este o capcană. Nu este un interogatoriu. Este o întrebare calmă și obișnuită: „Îmi ascunzi ceva acum?”, explică acesta.

Reacțiile care pot trăda o conștiință vinovată

Conform SeduceCleopatra, răspunsul la această întrebare poate dezvălui mai mult decât cuvintele. „O persoană loială nu intră în panică. Ar putea fi confuză, ar putea întreba de ce, dar corpul rămâne calm”, spune antrenorul. În schimb, o persoană vinovată ar putea reacționa diferit, aproape automat. Printre reacțiile posibile se numără:

  • Devenirea defensivă;
  • Întoarcerea întrebării către tine;
  • Râsul exagerat;
  • Acuzațiile legate de nesiguranța ta;
  • Distanțarea bruscă sau tăcerea.

„Această întrebare pune presiune pe singurul lucru pe care îl gestionează constant: controlul. Trișatul nu înseamnă doar acțiuni; este vorba despre menținerea unei realități duble”, adaugă SeduceCleopatra.

Când să tragi concluzii?

Deși reacțiile la întrebare pot fi revelatoare, ele nu reprezintă o dovadă absolută. Uneori, oamenii pot avea zile proaste sau pot fi surprinși de direcția conversației.

„Asta nu înseamnă că fiecare reacție defensivă este echivalentă cu trișare. Dar evitarea constantă, agresivitatea sau transferul de vină nu sunt niciodată un semn bun”, subliniază antrenorul.

Iată câteva recomandări pentru a preveni ca persoana iubită să își îndrepte atenția către altcineva și să te lase dezamăgit.

