Potrivit unui articol publicat de ObservatorNews, jurnalul de știri al televiziunii Antena 1, suspectul a închiriat cel puțin 10 vehicule de la companii de ridesharing, pe care ulterior le-a vândut centrelor de dezmembrări auto.

Suspectul se prezenta drept șofer cu experiență, dar nu se mai întorcea la firmă după prima zi. Proprietarii mașinilor au rămas fără vehicule și fără încasările promise, depunând numeroase plângeri la poliție.

Un administrator de flotă auto a reușit să-și recupereze mașina în ultimul moment.

„Îl sun, nimic. Îmi dă mesaj: sunt cu fata la doctor. Te sun în 10 minute. N-a mai sunat. Îl sun iar, iar nu răspunde. Și atunci m-am uitat pe GPS. Și am văzut mașina la dezmembrări. Când am ajuns acolo, am sunat la 112″, a povestit bărbatul.

Tânărul în vârstă de 31 de ani a reușit să păcălească cel puțin 10 administratori de firmă folosind aceeași metodă. Un administrator păgubit a declarat pentru Observator: „El pare de încredere. Nu ai zice în viața ta că face prostii din astea. După ce lua mașina de la mine, el trebuia să se ducă la flotă să facă contractul de muncă. Lasă că ajung mâine, mâine sunt cu fata la spital, lasă-mă o zi, două”.

Deși majoritatea centrelor de dezmembrare cer documentele proprietarului, suspectul a găsit angajați dispuși să accepte doar o declarație scrisă de mână. Un angajat de la dezmembrări, filmat cu camera ascunsă, a spus: „Face declarație pe propria răspundere. Răspund că e a mea”.

Tânărul este acum căutat de Poliție și riscă o pedeapsă cu închisoarea între trei și șase ani pentru abuz de încredere, iar proprietarii păgubiți pot cere despăgubiri în instanță.