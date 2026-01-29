Înfășurat într-un cearșaf alb, tânărul îi speria în miez de noapte pe șoferii care tranzitează zona. La gluma sinistră au participat și câțiva prieteni de-ai săi, care aruncau cu pietre în mașini.

Martorii oculari spun că totul se întâmplă, de obicei, în jurul orei 1 dimineața pe drumul care duce spre „Podul Dunării” 2. Cunoscut oficial sub numele de Podul New Europe (Noua Europă), acesta face legătura între orașul Vidin (Bulgaria) și orașul Calafat (România).

Inspectorul de poliție Simeon Ivanov de la secția Brusartsi a primit trei reclamații, dar când a ajuns la fața locului, nu a găsit pe nimeni acolo.

„Administrația Regională Lom ne-a informat că doi dintre șoferii care au fost loviți cu pietre erau din satul Topoloveț. Aceștia au povestit că drumul a fost blocat de un bărbat acoperit cu un cearșaf. Pentru a nu-l lovi, șoferii au încetinit, iar în acel moment, alte persoane au aruncat cu pietre în mașini, provocând pagube”, a explicat el.

Ivanov a precizat că șase persoane au fost identificate ca fiind implicate în această farsă. Suspecții au făcut mărturisiri complete, iar două au fost reținute.

Unul dintre cei vizați de anchetă este minor, iar ceilalți au vârste cuprinse între 19 și 21 de ani, toți din Dabova Mahala. În fața polițiștilor, ei au descris întâmplarea periculoasă ca fiind o modalitate de a se distra și de a câștiga faimă pe rețelele de socializare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE