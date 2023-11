Ofițerii au răspuns unui apel la ora locală 13.30, după ce mai mulți turiști au reclamat că un tânăr și-a scos hainele și „este gol în apropierea atracției «It’s a Small World»”, a declarat McClintock, pentru LA Times.

Pe rețele sociale au apărut numeroase videoclipuri cu „streakerul” (n.r. – persoană care aleargă gol printr-o zonă publică pentru publicitate, ca o farsă, o provocare sau o formă de protest), înregistrate de oaspeții care erau însoțiți de copii. Incidentul „a produs haos” în Disneyland.

În unele imagini, individul apare doar în boxeri.

„Pur și simplu nu părea că știe unde se află. Prietenii mei și cu mine îl văzusem și părea că va sări pe noi. A intrat în apă și a început să bea, apoi a fugit spre intrarea în plimbare”, a declarat o martoră, Maegan Carmona,

Apoi, tânărul a fost pozat plimbându-se prin Disneyland gol.

I AM ON SMALL WORLD AND THERE WAS A STREAKER, I CANNOT BELIEVE THIS IS HAPPENING pic.twitter.com/AeP7fiuvwI