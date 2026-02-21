Bărbatul a fost urmărit în trafic până la intersecția străzilor Europa Unită și Munchen, unde a pierdut controlul autoturismului și a ieșit de pe carosabil.

Totul a început însă pe 30 decembrie 2025, când bărbatul din Sibiu a raportat furtul mașinii sale.

Proprietarul a informat poliția că autoturismul dispăruse între orele 16:00 și 18:30, de pe o stradă din Sibiu. Mașina a fost identificată la aproape două luni de la incident, pe 19 februarie, în jurul orei 12:50.

Echipajele de Investigații Criminale și Poliția Rutieră au urmărit autoturismul până când acesta a ieșit în afara părții carosabile.

Polițiștii din Sibiu au intervenit imediat și au reținut șoferul, alături de alți trei bărbați cu vârste între 30 și 35 de ani.

Mașina recuperată avea plăcuțe de înmatriculare false, iar investigațiile au arătat că tânărul nu deținea permis de conducere.

În urma probelor colectate, autoritățile au dispus reținerea șoferului pentru 24 de ore, acesta fiind transportat la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba.

Poliția din Sibiu continuă cercetările pentru infracțiunile de conducere fără permis și utilizarea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare. Dosarul este gestionat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, cu sprijinul Biroului de Ordine Publică.

Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate garanțiile prevăzute de Codul de Procedură Penală, au precizat reprezentanții poliției.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE