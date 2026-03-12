Poliţiştii şi echipajele de prim ajutor au intervenit de urgenţă pentru a salva victima, însă, în ciuda eforturilor medicale, tânărul a fost declarat decedat la faţa locului.

„În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul tânărului în cauză”, a transmis Biroul de presă al DGPMB.

Cercetările continuă sub coordonarea Brigăzii de Poliţie pentru Transportul Public – Serviciul Poliţie Metrou, pentru a stabili cu exactitate circumstanţele în care s-a produs tragedia.