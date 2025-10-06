Și-a făcut planul pe drum pentru a fura banii din portbagaj

Totul s-a întâmplat sâmbătă seara pe autostrada A1 Nădlac-Deva, în jurul orei 21.00. Proprietarul mașinii se întorcea din Cehia cu un cunoscut și a oprit pentru alimentare.

Pe drum, tânărul din dreapta a aflat că șoferul ar avea o sumă mare de bani în portbagaj, astfel că pe drum a pus la cale un plan pentru a fura banii.

Odată ajunși în benzinăria de pe autostradă, tânărul de 39 de ani a profitat de moment, s-a urcat la volan și l-a lăsat pe jos pe șofer.

Suma integrală, recuperată de Poliție

Polițiștii din Pecica au fost alertați imediat de șofer, care a sunat la 112. Cu ajutorul colegilor din Timiș, autoturismul a fost localizat rapid în zona Coșevița. La volan se afla un bărbat de 39 de ani din Tulcea.

În portbagajul mașinii, oamenii legii au găsit întreaga sumă de 50.000 de euro. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, potrivit specialarad.ro, o publicație locală.

Comunicatul oficial de la IPJ Arad

„La data de 4 octombrie, în jurul orei 21.00, polițiștii orașului Pecica au fost sesizați despre faptul că, dintr-o benzinărie de pe autostrada A1 Deva-Nădlac, a fost sustras un autoturism în care se afla suma de 50.000 de euro. În urma investigațiilor efectuate, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, autoturismul a fost depistat pe raza localității Coșevița, la volanul acestuia aflându-se un bărbat de 39 de ani, din județul Tulcea, iar în portbagajul autoturismului, suma declarată sustrasă”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Arad.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE