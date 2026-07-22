La doar câțiva metri de locul unde tânăra cerșea, polițiștii au descoperit un BMW X5 evaluat la aproape 100.000 de euro. Verificările au arătat că mașina aparține mamei sale. Mai mult, atât femeia din scaun cu rotile, cât și mama acesteia figurau ca având același domiciliu într-o localitate din județul Bacău.

Această legătură a ridicat suspiciuni privind existența unei posibile rețele de cerșetorie organizată sau chiar de exploatare a persoanelor vulnerabile. Toate indiciile au dus la concluzia că situația depășește cu mult un simplu caz izolat de cerșetorie.

În urma acestei descoperiri, Poliția Locală Sector 6 a informat Secția 22 de Poliție pentru a prelua ancheta și a extinde cercetările. Totodată, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), care a intervenit pentru a evalua situația femeii din scaun cu rotile și a-i oferi sprijinul necesar.

Reprezentanții Poliției Locale Sector 6 au subliniat importanța colaborării între instituții în astfel de cazuri. „Acționăm rapid și coordonat pentru a ne asigura că persoanele vulnerabile primesc ajutor și că faptele de exploatare sunt investigate până la capăt”, au transmis aceștia pe Facebook.

Poliția Locală Sector 6 îi îndeamnă pe cetățeni să fie vigilenți și să sesizeze cazurile suspecte de exploatare prin cerșetorie sau situațiile în care persoane vulnerabile au nevoie de ajutor. Dispeceratul instituției poate fi contactat nonstop, la numărul 021.9546.

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