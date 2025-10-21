Ferrari de 165.000 de euro, cumpărat cu cecuri false

Un Ferrari în valoare de 165.000 de euro a fost obiectul unei escrocherii complexe, orchestrată cu cecuri inexistente. Poliția de stat din Perugia a identificat și denunțat Parchetului șapte persoane, toate cu antecedente penale, acuzate de înșelăciune agravată în formă continuată.

Incidentul datează din luna mai, când proprietarul unei mașini de lux a finalizat o tranzacție cu o tânără de 27 de ani, care avea deja antecedente specifice pentru infracțiuni de fraudă.

În schimbul vehiculului, vânzătorul a primit două cecuri în valoare totală de 165.000 de euro – unul de 90.000 de euro și celălalt de 75.000 de euro, potrivit unui comunicat al Poliției din Italia.

Înșelătorie aproape perfectă

Înainte de a preda mașina, proprietarul a contactat un presupus reprezentant al băncii emitente, în realitate, un complice al cumpărătoarei, care i-a oferit asigurări privind autenticitatea cecurilor și existența fondurilor. Convins de seriozitatea tranzacției, bărbatul a predat vehiculul.

Câteva zile mai târziu, când a încercat să încaseze cecurile, a descoperit că acestea erau false și că banca indicată nici măcar nu exista. În acel moment, s-a adresat poliției din Perugia și a depus o plângere, declanșând o amplă anchetă a echipei mobile.

Recomandări Daniel David, învins de studenți. Boicotul de la Mate-Info din Universitatea Babeș-Bolyai a blocat institutul inventat de rectorul autosuspendat

Escrocheria a pornit din Perugia și s-a oprit la Buziaș

Anchetatorii au analizat imaginile camerelor de supraveghere, au obținut documentația privind vânzarea și au verificat în detaliu apelurile telefonice ale numerelor implicate în escrocherie. Ceea ce a dus la reconstituirea precisă a faptelor și identificarea presupușilor autori: șapte persoane, fiecare cu un rol clar în mecanismul infracțional, toate cu antecedente.

Pe baza probelor, judecătorul de instrucție din Perugia, la cererea Parchetului, a emis un ordin de sechestru preventiv asupra mașinii.

Informația a fost introdusă imediat în sistemul de informații Schengen de către Poliția italiană, declanșând o procedură de cooperare internațională.

Poliția Română a confiscat bolidul

Câteva săptămâni mai târziu, datorită acestui schimb de date, Poliția Română a localizat și a confiscat vehiculul în orașul Buziaș. Mașina se afla în posesia unui cetățean român de 44 de ani, și el cu antecedente pentru fraudă, care semnase deja un contract de vânzare-cumpărare cu tânăra de 27 de ani, pentru a o înmatricula în România.

Ancheta însă nu s-a oprit aici. Pe baza noilor informații, echipa mobilă din Perugia, în colaborare cu unitățile similare din Bergamo, Monza Brianza, Lecco și Pordenone, a pus în aplicare un mandat de percheziție locală, personală și informatică emis de Parchet împotriva celor șapte suspecți.

În urma operațiunii, polițiștii au găsit telefoanele mobile și cartelele SIM folosite pentru a comite frauda, materiale puse imediat sub sechestru.

În prezent, sunt în desfășurare procedurile pentru restituirea mașinii proprietarului de drept.

Clan românesc lăsat fără un Ferrari de 200.000 de euro și case și bijuterii de 3,4 milioane de euro, în Germania

Recent, Poliția din Leipzig, landul german Saxonia, a împiedicat, în ultimul moment, o tranzacție ilegală cu o mașină de lux. Un Ferrari 488 Spider în valoare de 200.000 de euro a fost confiscat într-o parcare subterană din Leipzig. Operațiunea a făcut parte dintr-o anchetă împotriva unor clanuri românești din Hessa, cărora le-au fost confiscate bunuri de 3,4 milioane de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE