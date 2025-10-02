Vânzarea era pregătită de „doi români de fațadă”

Într-o parcare subterană din centrul orașului Leipzig, pe 25 septembrie, a fost confiscat un Ferrari 488 Spider în valoare de 200.000 de euro.

Această operațiune face parte dintr-o „anchetă a Parchetului din Frankfurt privind suspiciunea de evaziune fiscală deosebit de gravă legată de un clan românesc”.

În timpul confiscării au fost identificați și un bărbat (47 de ani), și o femeie (44 de ani) din România. Cu toate acestea, li s-a permis să plece după ce au fost interogați. Se crede că sunt „persoane de fațadă”.

Anterior, Tribunalul Districtual Darmstadt (Hesse) a impus blocarea activelor a 3 membri ai clanului românesc. Aceasta înseamnă că banii și bunurile acuzaților au fost blocate pentru a asigura executarea unei pedepse.

Vânzarea planificată a Ferrariului la Leipzig ar fi fost o încălcare clară a ordonanței împotriva celor 3 români, care au vârste cuprinse între 23 și 46 de ani.

Autoritățile au intervenit chiar înainte ca tranzacția să fie finalizată. Luxosul Ferrari reprezintă o captură impresionantă pentru forțele de ordine.

„Fraudă și evaziune fiscală în legătură cu comerțul cu vehicule, falsificarea de documente, frauda cu asistența socială și spălarea de bani”

Acțiunea face parte dintr-o investigație mai amplă vizând familii de clan românesc din landul Hessa.

Georg Ungefuk, purtătorul de cuvânt al Parchetului din Frankfurt , a explicat că „sunt anchete și proceduri penale împotriva a peste 60 de membri ai mai multor familii extinse interconectate, sub suspiciunea de fraudă și evaziune fiscală în legătură cu comerțul cu vehicule, falsificarea de documente, frauda cu asistența socială și spălarea de bani”.

În „cazul Ferrari”, ancheta îl privește în mod specific pe un român în vârstă de 46 de ani din Frankfurt pe Main. Acesta este investigat sub suspiciunea de evaziune fiscală comercială și apartenență la o bandă, în legătură cu comercializarea de vehicule de înaltă calitate în Germania și în străinătate. Se spune că ceilalți doi suspecți ar fi făcut „parte din structura bandei”.

Bunuri confiscate în valoare de 3,4 milioane de euro

Până în prezent, au fost confiscate active în valoare de peste 3,4 milioane de euro, inclusiv imobiliare, numerar și bijuterii.

Au fost deja formulate acuzații împotriva a 43 de persoane sau au fost solicitate ordine penale. 24 de persoane au fost condamnate, dintre care unele au devenit deja definitive, la amenzi și pedepse cu închisoarea de până la cinci ani și nouă luni.

