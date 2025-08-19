Tânăra a fost arestată după ce a vandalizat mașina fostului iubit

O femeie din Kentucky a fost arestată pentru că ar fi distrus mașina fostului ei iubit într-un mod neobișnuit. Potrivit New York Post, Stephanie Carlquist, în vârstă de 31 de ani, a fost acuzată de vandalism după i-ar fi distrus mașina fostului iubit.

Tânăra ar fi turnat sare în rezervorul de combustibil și ar fi umplut sistemul de aer condiționat cu sclipici. Mașina a fost declarată daună totală.

Cum s-a răzbunat pe fostul iubit

Incidentul a avut loc la începutul lunii trecute, în urma unei dispute cu fostul partener. Conform raportului poliției, Stephanie ar fi comis mai multe acte de vandalism asupra vehiculului:

  • A turnat sare în rezervorul de combustibil
  • A introdus sclipici în sistemul de aer condiționat
  • A tăiat un pneu
  • A crăpat parbrizul și oglinda retrovizoare
  • A spart ecranul radioului

Daunele estimate se ridică la 12.464,96 dolari, iar mașina a fost declarată daună totală.

Ce s-a întâmplat cu tânăra însărcinată după incident

Stephanie ar fi recunoscut faptele în fața șoferului de la tractare. De asemenea, ea ar fi contactat-o pe mama victimei pentru a-i spune ce s-a întâmplat.

Ulterior, femeia și-ar fi cerut scuze fostului iubit printr-un mesaj pe Instagram, invocând stresul cauzat de sarcină.

În timpul interogatoriului, Stephanie Carlquist ar fi admis că a crăpat parbrizul și a pus sclipici în sistemul de ventilație, dar a susținut că restul daunelor s-ar datora întreținerii necorespunzătoare a mașinii.

Un caz similar s-a petrecut și în România, în urmă cu mai mulți ani. La acel moment, o femeie din Alba a aflat că este înșelată. În momentul în care a descoperit că partenerul său este infidel, a luat o piatră și s-a pus pe treabă.

Arestare și acuzații

Stephanie a fost arestată și acuzată de distrugere, o infracțiune gravă. Ea a fost încarcerată la Centrul de Detenție din Madison County, cu o cauțiune stabilită la 12.000 de dolari.

Fotografia de la arestare a femeii, în care aceasta zâmbește larg, a atras atenția presei. Tânăra a devenit virală pentru fotografia făcută la Poliție, tocmai pentru că pare extrem de fericită și zâmbește larg.

Stephaine, tânăra de 31 de ani care a vandalizat mașina fostului iubit zâmbește larg în fotografia făcută la Poliție
Stephaine ar fi admis că a crăpat parbrizul și a pus sclipici în sistemul de ventilație

Ce pedepse se aplică pentru vandalism în SUA

În statul Kentucky, SUA, pentru vandalism, denumit și „criminal mischief”, pedepsele variază în funcție de valoarea pagubelor provocate și circumstanțele cazului. Potrivit legilor americane, acestea se împart în trei categorii:

Criminal Mischief (vandalism) de gradul 1: pentru pagube care depășesc 1.000 de dolari, este considerată o infracțiune de tip Clasa D (care este un fel de infracțiune gravă). Aceasta se pedepsește cu închisoare între 1 și 5 ani, restituirea daunelor. De asemenea, infracțiunea de acest tip implică pierderea dreptului de vot, de deținere a armelor și alte consecințe legale.

Criminal Mischief de gradul 2: pentru pagube între 500 și 1.000 de dolari, este o infracțiune de tip Clasa A, ceea ce reprezintă o contravenție mai gravă. Poate fi pedepsită cu până la un an de închisoare și o amendă de 500 de dolari, plus restituirea daunelor.

Criminal Mischief de gradul 3: pentru pagube sub 500 de dolari, este o infracțiune de tip Clasa B, o contravenție mai ușoară. Poate duce la până la 90 de zile de închisoare și amendă de 250 de dolari, plus restituirea daunelor.

În cazul minorilor, legea prevede un tratament diferit prin sistemul de justiție juvenilă, muncă în folosul comunității și amenzi , pentru a promova reabilitarea mai degrabă decât pedeapsa severă.

Lista neagră a celor care nu pot fi proprietari de Ferrari. Producătorul italian nu vinde mașini acestor vedete
