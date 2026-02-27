Anchetatorii au stabilit că tânăra de 24 de ani nu va mai putea rămâne însărcinată, deoarece ginecologul din Poznan i-a îndepărtat organele reproducătoare. Medicul, în pofida acuzațiilor, continuă să consulte și să opereze paciente.

Presă: Ginecologul i-a spus tinerei după 4 zile că i-a scos organele reproducătoare

Publicația independentă Gazeta Wyborcza a relatat cazul Wiktoriei, în vârstă de 24 de ani, din Polonia. Femeia s-a prezentat în aprilie 2024 la Spitalul Municipal „Franciszek Raszeja” din Poznan, deoarece avea dureri abdominale.

Ecografia și tomografia computerizată au depistat o formațiune de patru centimetri pe ovarul drept al pacientei. Potrivit medicilor, ar fi putut fi o tumoră ovariană.

Wiktoria a fost operată de profesorul Dariusz S., care conduce de doi ani secția de ginecologie a spitalului Raszeja.

Potrivit publicației citate, ginecologul a informat-o pe tânăra de 24 de ani abia la patru zile după operație despre îndepărtarea ambelor ovare, a uterului și a trompelor uterine.

Procuratura spune că o intervenție atât de extinsă nu era justificată din punct de vedere medical.

Parchet: Medicul a scos organele reproducătoare fără consimțământul pacientei

După cum a relatat Radio Poznan, joi, 26 februarie, purtătorul de cuvânt al Parchetului Regional din Poznan, Łukasz Wawrzyniak, a confirmat pentru Agenția Poloneză de Presă (PAP) că, potrivit experților, în timpul operației au avut loc nereguli.

S-a stabilit că ginecologul a îndepărtat organele reproducătoare fără consimțământul informat al pacientei și a consemnat informații false în dosarul medical.

În plus, profesorul ginecolog Dariusz S. nu a recunoscut acuzațiile care i se aduc.

Medicii: Cel mai mare scandal din istoria ginecologiei din Poznan

Gazeta Wyborcza a discutat despre cazul Wiktoriei cu medici din Poznan, care au declarat că Dariusz S. „a eviscerat-o ca un măcelar” pe tânăra de 24 de ani. Ei au subliniat că este cel mai mare scandal din istoria ginecologiei din Poznan.

Cazul a fost comentat și de Elzbieta Wrzesinska-Zak, directoarea spitalului Raszeja din Poznan.

„Putem discuta chiar și o oră dacă profesorul Dariusz S. ar fi trebuit să facă acest lucru sau nu, dar a fost decizia lui individuală. La urma urmei, el este șeful secției, avem încredere în el”, a declarat directoarea spitalului.

În ciuda acuzațiilor aduse de Parchet, Dariusz S. continuă să opereze paciente la spitalul din Poznan.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE