Tragedie în noaptea de Revelion

Tragedia s-a produs în noaptea de Revelion, în jurul orei 3.00, pe 1 ianuarie 2026, într-un bloc situat în centrul orașului Belgrad din Serbia.

Potrivit unui articol al jurnaliștilor sârbi de la Blic, parte a Ringier Media International, tânăra de 28 de ani și iubitul ei, în vârstă de 30 de ani, se aflau singuri într-un apartament aflat la etajul nouă al blocului.

Tânăra, care avea un profil activ pe platforma OnlyFans, a început să se simtă rău în timp ce întreținea relații intime cu iubitul ei, iar acesta a sunat la numărul unic de urgență.

Tânăra era activă pe OnlyFans

Conform presei locale, tânăra de 28 de ani era cunoscută pentru activitatea sa pe platforma OnlyFans, unde publica conținut intim pentru venituri financiare.

Serviciile de urgență au primit un apel de la iubitul femeii, care le-ar fi spus că prietena lui consumase cocaină, era inconștientă, nu respira și că el bănuia o supradoză.

Surse au declarat pentru Blic că, înainte de a apela la ajutor, bărbatul a încercat să o resusciteze până la sosirea paramedicilor. Când au ajuns la apartament, salvatorii au găsit femeia goală, întinsă pe pat, fără semne de viață.

Paramedicii au început manevrele de resuscitare, însă fără succes.

S-a aruncat de la etaj când medicul a declarat-o moartă pe tânără

După câteva zeci de minute, un medic a declarat-o moartă pe tânără, iar în acel moment iubitul femeii s-a dus către fereastră și, într-un moment de neatenție al paramedicilor, s-a aruncat în gol de la etajul nouă.

Echipa medicală a coborât pe scări și l-a găsit în fața blocului pe tânăr, prăbușit pe trotuar. El a fost declarat mort la fața locului.

Procurorii din Belgrad au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs tragedia.

