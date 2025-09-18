După impact, șoferița a părăsit locul accidentului, însă a fost depistată ulterior de polițiști într-o parcare de pe Autostrada A0.

Testată cu aparatul etilotest, aceasta avea o concentrație de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conform anchetatorilor, femeia avea permisul de conducere anulat. Ea este acum în custodia polițiștilor și este cercetată pentru:

  • ucidere din culpă,
  • părăsirea locului accidentului,
  • conducere sub influența alcoolului,
  • conducere fără permis.

Dosarul este instrumentat de polițiștii Serviciului Rutier Ilfov, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu.

„Se continuă cercetările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor producerii accidentului și dispunerea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Ilfov.

