După impact, șoferița a părăsit locul accidentului, însă a fost depistată ulterior de polițiști într-o parcare de pe Autostrada A0.

Testată cu aparatul etilotest, aceasta avea o concentrație de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conform anchetatorilor, femeia avea permisul de conducere anulat. Ea este acum în custodia polițiștilor și este cercetată pentru:

ucidere din culpă,

părăsirea locului accidentului,

conducere sub influența alcoolului,

conducere fără permis.

Dosarul este instrumentat de polițiștii Serviciului Rutier Ilfov, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu.

„Se continuă cercetările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor producerii accidentului și dispunerea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Ilfov.