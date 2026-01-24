Tânăra de 29 de ani, din Calabria, a povestit pentru presa italiană cum angajatorul nu i-a prelungit contractul pe perioadă determinată după ce le-a spus că este însărcinată, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

„Deși toți m-au sfătuit să nu spun nimic, am vrut să fiu sinceră”, a explicat ea.

„Mi-au spus că nu îmi pot prelungi contractul și chiar m-au întrebat dacă sunt sigură că vreau să păstrez copilul”.

„Interviul a decurs foarte bine, iar după doar o săptămână m-au sunat și mi-au spus că sunt foarte mulțumiți de cum a mers”, a spus tânăra.

„Am acceptat imediat jobul, pentru că salariul și programul erau bune, însă nu știam că sunt însărcinată”.

A început să lucreze la mijlocul lunii noiembrie, pregătindu-se pentru sezonul de Crăciun, perioadă în care volumul de muncă crește. La doar două săptămâni după angajare a aflat că este însărcinată.

Într-o dimineață, când i s-a făcut rău, a decis să profite de ocazie pentru a-și informa superiorii.

„Cu câteva zile înainte îmi spuseseră că sunt foarte mulțumiți de munca mea și că vor să mă păstreze și după Crăciun”.

Totuși, totul s-a schimbat în momentul în care le-a spus că este însărcinată.

„Dintr-odată mi-au spus: «Nu, nu îți putem prelungi contractul». M-au întrebat chiar dacă într-adevăr vreau să păstrez copilul”, își amintește aceasta.

„Atunci m-am enervat și le-am spus că nu este o întrebare pe care ar fi avut dreptul să mi-o pună”.

După acea discuție, situația la locul de muncă s-a înrăutățit.

„În fiecare zi mă făceau să mă simt vinovată pentru sarcină, spunând că e păcat că sunt însărcinată, pentru că altfel m-ar fi păstrat. Deși le-am spus că merg regulat la controale și că pot lucra până în luna a șaptea de sarcină, nu a fost suficient”.

Confruntată cu dificultăți financiare, acum se bazează exclusiv pe salariul partenerului.

„Uneori, la sfârșit de lună, trebuie să alegem între mâncare și plata facturilor”.

Din decembrie încearcă fără succes să își găsească un loc de muncă.

„Trimit CV-uri pentru joburi potrivite experienței mele și sunt chemată la interviuri, pentru că lucrez de 10 ani. Dar când spun că sunt însărcinată, mi se răspunde: «Vă vom contacta». Și nu mai sună niciodată”.

