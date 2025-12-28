De la un nodul aparent inofensiv la un caz medical rar

Totul a început cu apariția unui nodul mic pe tâmpla dreaptă a tinerei. La început, femeia nu a dat importanță acestei umflături, considerând-o inofensivă. Însă, situația s-a schimbat radical când a simțit o mișcare sub pielea frunții. Alarmată, a mers de urgență la spital, unde medicii au descoperit că problema era cauzată de un parazit situat lângă ochiul stâng al pacientei. Intervenția chirurgicală a fost un succes, iar echipa medicală a reușit chiar să filmeze viermele de 11 cm.

Acest caz rar a fost documentat în detaliu în New England Journal of Medicine. „Un mic nodul se dezvoltă în punctul de inoculare, apoi se transformă într-un vierme pe o perioadă de câteva luni”, au explicat medicii. Tânăra a fost norocoasă, deoarece parazitul, care s-a dezvoltat timp de o lună, nu a migrat spre alte zone ale corpului, cum ar fi plămânii, unde ar fi putut provoca complicații severe.

Parazitul identificat și modul de transmitere

Viermele care a afectat pacienta a fost identificat drept Dirofilaria repens. De obicei, această specie de parazit afectează animale precum vulpile, ratonii, lupii sau câinii. Tânăra locuia împreună cu un câine, însă medicii au exclus posibilitatea ca animalul să fie sursa directă a infestării. Cel mai probabil, un țânțar a transmis larva parazitului după ce a mușcat un câine infestat și apoi a înțepat-o pe femeie.

Imediat după mușcătură, tânăra a observat un nodul pe tâmplă, care a dispărut rapid. Cu toate acestea, în decurs de o lună, viermele a migrat și a crescut pe fruntea sa, aproape de ochi. Înspăimântată de mișcările parazitului, femeia a fost nevoită să solicite ajutor medical urgent. Imaginile realizate în timpul intervenției au arătat viermele viu, ceea ce a reprezentat un moment traumatizant pentru pacientă. Din fericire, aceasta nu a avut alte complicații pe termen lung.

Cazuri similare care trag un semnal de alarmă

Astfel de cazuri nu sunt izolate. Ele subliniază pericolele la care ne expunem atunci când ignorăm simptome aparent minore.

De exemplu, în 2019, un bărbat a fost infectat cu un parazit în timpul unei scufundări în Lacul Malawi. Viermele și-a depus ouăle în organele sale genitale, cauzând probleme grave de sănătate, inclusiv dificultăți la urinare și probleme digestive, care l-au forțat să folosească cârje timp de patru luni. El a declarat ulterior că intenționează să-i avertizeze pe alții despre riscurile unei astfel de experiențe.