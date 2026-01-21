Rudaw Media Network este un radiodifuzor din regiunea irakiană Kurdistan, cu sediul în Erbil, capitala regiunii. Oferă conținut în mai multe limbi, inclusiv engleză, kurdă, arabă și turcă.

Sipan Khalil a vorbit cu Rudaw la Berlin, unde a locuit în ultimii 4 ani, după ce a scăpat de captivitatea ISIS și s-a mutat în Germania.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Genocidul de la Kocho

O femeie care a fost ținută sclavă de ISIS și-a relatat calvarul de 7 ani, în care a fost supusă abuzurilor sexuale și violențelor de către liderii grupării teroriste.

În 2014, luptătorii ISIS au atacat satul Kocho din Irak, un incident calificat drept genocid de către Națiunile Unite.

În 2014, am căzut în mâinile ISIS împreună cu familia mea, în satul Kocho. Mi-au ucis tatăl, mi-au ucis fratele, mi-au ucis mulți unchi și mi-au ucis verii.

Sipan Khalil, care avea doar 15 ani la acea vreme, a fost răpită și dusă la Raqqa, Siria, fosta capitală a califatului Statului Islamic.

În timpul atacului ISIS asupra orașului yazidi Shingal (Sinjar) din provincia Ninive, extremiștii au răpit peste 6.400 de femei și copii yazidi, supunându-i pe mulți la sclavie sexuală și abuz fizic.

Vândută liderului ISIS Abu Bakr al-Baghdadi

Acolo, tânăra a fost vândută ca sclavă și a îndurat ani de tortură, înfometare, umilințe și abuzuri sexuale.

„M-au legat de canapea și m-au lovit. Am leșinat. Nu mi-am revenit decât dimineața, când am început să țip”, a povestit ea.

Sipan a fost ținută în casa liderului ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, unde a fost forțată să fie sclavă. Ea a dezvăluit că Baghdadi abuza sexual chiar și fete de 8 ani.

A comis multe agresiuni împotriva fetelor yazidi, nu doar împotriva mea. Erau și câteva fete foarte tinere, de 8 sau 9 ani. Le-a agresat. Era o persoană foarte rea, iar soția lui era chiar mai rea decât el.

Caietul cu orori

Tot el a încercat să o violeze pe Sipan, fiind ajutat de soția sa, după ce a descoperit un caiet secret în care tânăra documenta crimele comise de ISIS.

„Voi spune un lucru: Abu Bakr al-Baghdadi a fost un terorist, nu are religie, nu are conștiință și nu are milă”, rememorează ea durerea.

Tânăra a relatat că, în urma unui bombardament aerian lansat de coaliția internațională, a fost închisă într-un subsol, lipsită de hrană și lumină.

Acolo, Baghdadi și soția sa au continuat să o abuzeze: „Au folosit un baston electric pentru a mă tortura în timpul interogatoriilor despre caietul meu secret”.

Alt abuzator și „Cea care rămâne”

Ulterior, Sipan a fost predată purtătorului de cuvânt al ISIS, Abu Mohammed al-Adnani, care a legat-o de o canapea și a abuzat-o în repetate rânduri.

Acesta i-a interzis să-și folosească numele real, obligând-o să se numească „Baqiyah”, care înseamnă „Cea care rămâne”.

Căsătorită forțat cu un „om malefic”

În 2017, Sipan a fost forțată să se căsătorească cu Abu Azam Lubnani, un luptător ISIS de 22 de ani din Liban. Ea l-a descris ca fiind „un om malefic, care servea un stat ce ucidea oameni nevinovați”.

Lubnani o forța să privească înregistrări video în care acesta executa prizonieri neînarmați.

După înfrângerea ISIS, Lubnani a încercat să o ducă pe Sipan în Liban, dar călătoria s-a încheiat brusc în urma exploziei unei mine, în care bărbatul a fost ucis, iar tânăra, doar rănită.

Și-a împușcat mortal „soțul”

Profitând de haos, Sipan a pus mâna pe arma lui Lubnani și l-a împușcat mortal, alături de contrabandistul care îi însoțea.

Dacă nu i-aș fi ucis, nu aș fi fost niciodată liberă. A fost ultima mea șansă.

Ulterior, a rezistat tentativei de trafic de persoane dintr-o tabără de refugiați pentru femei, după ce ISIS a fost învins de forțele conduse de kurzi și de o coaliție militară globală condusă de SUA.

De 4 ani e în Germania

Sipan a reușit să scape și să se reîntâlnească cu familia sa, dar traumele trăite în captivitate continuă să-i marcheze viața.

Khalil a spus că viața ei s-a îmbunătățit „semnificativ” în Germania, unde are grijă de frații ei supraviețuitori. Studiază și lucrează la Organizația Farida, o organizație nonprofit pentru drepturile omului fondată de supraviețuitori yazidi.

Aproape 3.600 de supraviețuitori au fost salvați, potrivit Biroului pentru salvarea yazidiților răpiți din regiunea Kurdistan. Germania a condamnat mai mulți foști luptători ISIS pentru genocid și alte crime împotriva umanității.

Khalil vorbește acum public în toată Germania pentru a se asigura că lumea nu uită ce s-a întâmplat cu yazidiții și kurzii sub ISIS.

„La fiecare eveniment care are loc în Germania, la fiecare conferință care are loc, încercăm să le arătăm oamenilor ce ni s-a întâmplat nouă, kurzilor și yazidiților, în Siria și Irak”, a spus ea.

Scopul este de a ne asigura că „genocidul nu ni se va mai întâmpla”.

