  • Rudaw Media Network este un radiodifuzor din regiunea irakiană Kurdistan, cu sediul în Erbil, capitala regiunii. Oferă conținut în mai multe limbi, inclusiv engleză, kurdă, arabă și turcă.
  • Sipan Khalil a vorbit cu Rudaw la Berlin, unde a locuit în ultimii 4 ani, după ce a scăpat de captivitatea ISIS și s-a mutat în Germania.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Genocidul de la Kocho

O femeie care a fost ținută sclavă de ISIS și-a relatat calvarul de 7 ani, în care a fost supusă abuzurilor sexuale și violențelor de către liderii grupării teroriste.

În 2014, luptătorii ISIS au atacat satul Kocho din Irak, un incident calificat drept genocid de către Națiunile Unite.

În 2014, am căzut în mâinile ISIS împreună cu familia mea, în satul Kocho. Mi-au ucis tatăl, mi-au ucis fratele, mi-au ucis mulți unchi și mi-au ucis verii.

Sipan Khalil, care avea doar 15 ani la acea vreme, a fost răpită și dusă la Raqqa, Siria, fosta capitală a califatului Statului Islamic.

În timpul atacului ISIS asupra orașului yazidi Shingal (Sinjar) din provincia Ninive, extremiștii au răpit peste 6.400 de femei și copii yazidi, supunându-i pe mulți la sclavie sexuală și abuz fizic.

Vândută liderului ISIS Abu Bakr al-Baghdadi

Acolo, tânăra a fost vândută ca sclavă și a îndurat ani de tortură, înfometare, umilințe și abuzuri sexuale.

„M-au legat de canapea și m-au lovit. Am leșinat. Nu mi-am revenit decât dimineața, când am început să țip”, a povestit ea.

Sipan a fost ținută în casa liderului ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, unde a fost forțată să fie sclavă. Ea a dezvăluit că Baghdadi abuza sexual chiar și fete de 8 ani.

A comis multe agresiuni împotriva fetelor yazidi, nu doar împotriva mea. Erau și câteva fete foarte tinere, de 8 sau 9 ani. Le-a agresat. Era o persoană foarte rea, iar soția lui era chiar mai rea decât el.

Caietul cu orori

Tot el a încercat să o violeze pe Sipan, fiind ajutat de soția sa, după ce a descoperit un caiet secret în care tânăra documenta crimele comise de ISIS.

„Voi spune un lucru: Abu Bakr al-Baghdadi a fost un terorist, nu are religie, nu are conștiință și nu are milă”, rememorează ea durerea.

Tânăra a relatat că, în urma unui bombardament aerian lansat de coaliția internațională, a fost închisă într-un subsol, lipsită de hrană și lumină.

Acolo, Baghdadi și soția sa au continuat să o abuzeze: „Au folosit un baston electric pentru a mă tortura în timpul interogatoriilor despre caietul meu secret”.

Alt abuzator și „Cea care rămâne”

Ulterior, Sipan a fost predată purtătorului de cuvânt al ISIS, Abu Mohammed al-Adnani, care a legat-o de o canapea și a abuzat-o în repetate rânduri.

Acesta i-a interzis să-și folosească numele real, obligând-o să se numească „Baqiyah”, care înseamnă „Cea care rămâne”.

Căsătorită forțat cu un „om malefic”

În 2017, Sipan a fost forțată să se căsătorească cu Abu Azam Lubnani, un luptător ISIS de 22 de ani din Liban. Ea l-a descris ca fiind „un om malefic, care servea un stat ce ucidea oameni nevinovați”.

Lubnani o forța să privească înregistrări video în care acesta executa prizonieri neînarmați.

După înfrângerea ISIS, Lubnani a încercat să o ducă pe Sipan în Liban, dar călătoria s-a încheiat brusc în urma exploziei unei mine, în care bărbatul a fost ucis, iar tânăra, doar rănită.

Și-a împușcat mortal „soțul”

Profitând de haos, Sipan a pus mâna pe arma lui Lubnani și l-a împușcat mortal, alături de contrabandistul care îi însoțea.

Dacă nu i-aș fi ucis, nu aș fi fost niciodată liberă. A fost ultima mea șansă.

Ulterior, a rezistat tentativei de trafic de persoane dintr-o tabără de refugiați pentru femei, după ce ISIS a fost învins de forțele conduse de kurzi și de o coaliție militară globală condusă de SUA.

De 4 ani e în Germania

Sipan a reușit să scape și să se reîntâlnească cu familia sa, dar traumele trăite în captivitate continuă să-i marcheze viața.

Khalil a spus că viața ei s-a îmbunătățit „semnificativ” în Germania, unde are grijă de frații ei supraviețuitori. Studiază și lucrează la Organizația Farida, o organizație nonprofit pentru drepturile omului fondată de supraviețuitori yazidi.  

Aproape 3.600 de supraviețuitori au fost salvați, potrivit Biroului pentru salvarea yazidiților răpiți din regiunea Kurdistan. Germania a condamnat mai mulți foști luptători ISIS pentru genocid și alte crime împotriva umanității. 

Khalil vorbește acum public în toată Germania pentru a se asigura că lumea nu uită ce s-a întâmplat cu yazidiții și kurzii sub ISIS.

„La fiecare eveniment care are loc în Germania, la fiecare conferință care are loc, încercăm să le arătăm oamenilor ce ni s-a întâmplat nouă, kurzilor și yazidiților, în Siria și Irak”, a spus ea.

Scopul este de a ne asigura că „genocidul nu ni se va mai întâmpla”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ilie Bolojan tocmai a dat vestea cea mare pentru români: "Este un lucru foarte important". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
Viva.ro
Ilie Bolojan tocmai a dat vestea cea mare pentru români: "Este un lucru foarte important". Nimeni nu se aștepta la asemenea anunț de impact pentru toată lumea. E fără precedent
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Unica.ro
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
Gabriela Ruse reușește performanța carierei la Australian Open!
GSP.RO
Gabriela Ruse reușește performanța carierei la Australian Open!
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
GSP.RO
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
Parteneri
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Libertateapentrufemei.ro
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Marinar dispărut de pe o barjă aflată pe Dunăre. Operațiune amplă de căutare-salvare a pompierilor din Teleorman
Știri România 10:07
Marinar dispărut de pe o barjă aflată pe Dunăre. Operațiune amplă de căutare-salvare a pompierilor din Teleorman
Medicii români nu mai vor să facă gărzi: „30 de ore și poate și mai mult”
Știri România 09:58
Medicii români nu mai vor să facă gărzi: „30 de ore și poate și mai mult”
Parteneri
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul unei vile în valoare de 10 milioane de dolari
Adevarul.ro
Unul dintre fiii lui Ramzan Kadîrov este, la vârstă de 9 ani, proprietarul unei vile în valoare de 10 milioane de dolari
Poate renunța România la parteneriatul strategic cu SUA? Poziția ambiguă a președintelui Nicușor Dan pe subiectul Groenlanda. „O ocazie să tăcem strategic”
Fanatik.ro
Poate renunța România la parteneriatul strategic cu SUA? Poziția ambiguă a președintelui Nicușor Dan pe subiectul Groenlanda. „O ocazie să tăcem strategic”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
Parteneri
Andreea Bălan l-a atacat în direct la TV pe Mihai Petre. Ce a dezvăluit artista despre comportamentul lui în emisiunea „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 și cum a reacționat coregraful: „Nu știe să se comporte...” Video
Elle.ro
Andreea Bălan l-a atacat în direct la TV pe Mihai Petre. Ce a dezvăluit artista despre comportamentul lui în emisiunea „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 și cum a reacționat coregraful: „Nu știe să se comporte...” Video
Ultima oră. O vedetă cunoscută, de 33 de ani, a murit călcată de mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului! Primele informații
Unica.ro
Ultima oră. O vedetă cunoscută, de 33 de ani, a murit călcată de mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului! Primele informații
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

De la ce pornesc conflictele între Elena Gheorghe și soțul ei, după 14 ani de căsnicie. Artista rupe tăcerea. „Am făcut niște reguli”
Stiri Mondene 10:12
De la ce pornesc conflictele între Elena Gheorghe și soțul ei, după 14 ani de căsnicie. Artista rupe tăcerea. „Am făcut niște reguli”
Ilie Năstase, prima reacție după ce fiica lui adoptivă, Charlotte, a ajuns pe străzi în America: „Nu mă interesează”
Stiri Mondene 09:29
Ilie Năstase, prima reacție după ce fiica lui adoptivă, Charlotte, a ajuns pe străzi în America: „Nu mă interesează”
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Băiat de 15 ani, găsit îngropat într-o grădină din Timiş. Alţi doi minori, suspectaţi că l-au ucis
ObservatorNews.ro
Băiat de 15 ani, găsit îngropat într-o grădină din Timiş. Alţi doi minori, suspectaţi că l-au ucis
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Parteneri
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după ce l-a sfidat pe Donald Trump: „Sunt ÎNGROZITĂ, dar îmi susțin cuvintele!”
GSP.ro
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după ce l-a sfidat pe Donald Trump: „Sunt ÎNGROZITĂ, dar îmi susțin cuvintele!”
Șocant: Floyd Mayweather e FALIT, deși trecuse de miliard! A mințit despre investiții, nu mai are bani nici de colectarea gunoiului
GSP.ro
Șocant: Floyd Mayweather e FALIT, deși trecuse de miliard! A mințit despre investiții, nu mai are bani nici de colectarea gunoiului
Parteneri
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Mediafax.ro
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
StirileKanalD.ro
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Wowbiz.ro
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Wowbiz.ro
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Comunitatea medicală este îndoliată! Paramedicul Aurel Păcurar s-a stins din viață la doar 43 de ani
KanalD.ro
Comunitatea medicală este îndoliată! Paramedicul Aurel Păcurar s-a stins din viață la doar 43 de ani

Politic

Rareș Bogdan a dat semnalul revoltei în PNL împotriva lui Ilie Bolojan: „Din momentul ăsta voi vorbi”
Politică 20 ian.
Rareș Bogdan a dat semnalul revoltei în PNL împotriva lui Ilie Bolojan: „Din momentul ăsta voi vorbi”
Sorin Grindeanu spune că „nu suntem încă în momentul” în care Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului
Politică 20 ian.
Sorin Grindeanu spune că „nu suntem încă în momentul” în care Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
FCSB și CFR Cluj, „la pachet” în play-out?! Cum ar putea arăta Top 6 în SuperLiga la finalul sezonului regulat. Toate calculele și programul
Fanatik.ro
FCSB și CFR Cluj, „la pachet” în play-out?! Cum ar putea arăta Top 6 în SuperLiga la finalul sezonului regulat. Toate calculele și programul
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința