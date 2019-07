Tânărul care l-a acuzat pe Kevin Spacey de agresiune sexuală a renunțat la acţiunea civilă intentată actorului

Bărbatul a renunțat înainte de o nouă audiere programată pentru luni în cadrul procesului penal pentru vedeta serialului „House of Cards” – potenţial jenantă pentru acuzare, potrivit Agerpres.

În 2018, un procuror din Massachusetts l-a pus sub acuzare pe actorul Kevin Spacey de hărțuire sexuală, la mai bine de un an după ce o prezentatoare de știri din Boston l-a acuzat că i-a agresat fiul într-un bar, incident care s-ar fi petrecut în 2016.

Imaginile filmate cu telefonul mobil de către presupusa victimă par în prezent să fie de negăsit.

În timp ce William Little susţine că și-a revăzut telefonul după ce l-a predat poliţiei pentru a-l examina în decembrie 2017, poliţia susţine însă că i-a dat ulterior telefonul tatălui victimei, însă acesta declară că nu îşi mai aminteşte să-l fi primit.

Dacă telefonul nu este livrat până la audierea de luni, judecătorul a avertizat că îl va chema pe Little să depună mărturie despre dispariția acestuia.

Kevin Spacey a pledat nevinovat la acuzațiile care i se aduc. Pe lângă acest caz, actorul câștigător a două premii Oscar, s-a confruntat cu o serie de alte acuzații de hărțuire sexuală.

În urma acuzațiilor, Spacey a fost scos din distribuţia ultimului sezon al „House of Cards” şi din cea a celui mai recent film al lui Ridley Scott, „All the Money in the World”.

Foto: EPA

